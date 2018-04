VW verrast met concept R

Door: BV

n Frankfurt toont Volkswagen een prototype van een sportieve tweepersoons-roadster. Het model van de hand van Murat Günak (44) is 4,16m lang, 1,78m breed en slechts 1,25m hoog. De snuit van het model wordt gedomineerd door een volledig in chroom uitgevoerd radiatorrooster met dominant VW-logo. Ondanks het gebruik van een klassiek materiaal zorgt de avantgardistische vormgeving toch voor een zeer modern uiterlijk. Onder het radiatorrooster zit een grote luchthapper die nog wordt geflankeerd door twee luchtinlaten. Dat alles om de motor, die voor één keer achterin zit, voldoende ademruimte te geven. De grille vooraan wordt geflankeerd door de koplampen met een design dat uniek, karaktervol en sportief, maar voor VW-liefhebbers ook nog herkenbaar moet zijn. De ronde, uitstekende, hoofdoptieken geven de indruk ogen te zijn, terwijl de diagonaal gekantelde vorm van de rest van het blok dat gegeven -als ware het wenkbrauwen- ondersteunt. VW gebruikt laserLED-technologie voor de lichtproductie vooraan. De flank wordt gekenmerkt door een zeer lage gordellijn, die zacht oploopt tot boven het midden van de achterste wielkasten, die zelf zeer rond en geaccentueerd zijn. De achterzijde vormt net als het front een V-vorm en ook de vorm van de achterlichten is geïnspireerd op de lichtclusters vooraan. De aflopende verhogingen achter de voorzetels vormen niet enkel een link met de klassieke open sportwagen, ze hebben ook een functie want ze leiden de wind af en verbergen de rolbeugels.

De koets is uitgevoerd in een lichtblauwe metallic-lak die luistert naar de naam Frozen sky en wordt gecombineerd met een donkerbruin lederen interieur. Specifiek daaraan is het ontbreken van instellingsmogelijkheden voor de twee kuipzeteltjes. In plaats daarvan kan de bestuurder het in glanzend metaal uitgevoerd instrumentenblok, inclusief stuurwiel en pedalen, elektrisch verstellen tot een optimale positie is bereikt. De passagier kan hetzelfde doen met een voetsteun. De zetels zijn opgehangen op veren waarvan de hardheid kan variëren. De vulling van de zetels bestaat uit een actief schuim dat zich aanpast aan de vorm van het lichaam.

Centraal achteraan zit een 3.2l V6 benzinemotor die goed is voor 265pk en 350Nm. Daarmee haalt de concept R 100km/u in 5,3sec. De elektronica roept het geweld een halt toe bij 250km/u, maar het model zou zonder begrenzer een theoretische topsnelheid van 269km/u moeten halen. De kracht wordt op de aangedreven achterwielen overgebracht door de DSG-zestrapsautomaat die onlangs al in enkele VW en Audi-modellen (waaronder de TT en de Golf R32) werd geïntroduceerd. Specifiek aan dat systeem is de aanwezigheid van een dubbele koppeling waardoor tijdens de schakelmomenten twee versnellingen tegelijk gebruikt worden en het verlies in tijd en snelheid omwille van het schakelmanoeuvre gevoelig beperkt wordt. Een leuk detail is dat de concept R de inzittenden de mogelijkheid geeft om het geluidsniveau van de krachtbron en de uitlaatlijn, middels een knop in het interieur, te laten variëren.