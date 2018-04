Toyota onthult CS&S concept car

Door: BV

O

p de salonvloer in het Duitse Frankfurt zal Toyota een nieuwe open 2+2 sportauto tentoonstellen. Geen productiemodel, maar een prototype met geavanceerde nieuwe technologieën als een Hybrid Synergy Drive krachtbron en een Toyota Space Touch-gebruikersinterface.

Qua grootte zit het model tussen de huidige MR2 en Celica in. Hij heeft een centraal geplaatste hybridekrachtbron die gebaseerd is op die van de nieuwe Toyota Prius die in Frankfurt zijn Europese introductie beleefd. De 1.5l benzinemotor drijft in dit geval de achterwielen aan. Die wordt gecombineerd met een krachtige elektromotor die verbonden is met de voorwielen. Op die manier wil de constructeur zuinigheid, levendige acceleraties (een elektromotor bulkt van het koppel) en de stabiliteit van vierwielaandrijving met elkaar rijmen.

De koets wordt gekenmerkt door duidelijke contrasten tussen scherpe, hoekige lijnen en vloeiende rondingen. Kenmerken die ook in de passagiersruimte worden doorgetrokken. De CS&S kan er uitzien als een compromisloze tweezitter, maar in de lange achterzijde zitten nog twee wegneembare kappen waaronder de twee compacte achterste zitplaatsen schuilhouden.

Toyota pakt op het prototype ook uit met een nieuwe interface, die ze Toyota Space Touch noemt. Het systeem dat de functies van de audio- en navigatie- en emailsysteem groepeert werkt met een reeks holografische projecties die als bollen in de ruimte zweven en door de bestuurder aangeraakt kunnen worden om een selectie te maken. Ondanks de geavanceerde technologie die erachter schuilt, zou het systeem eenvoudig en intuïtief te gebruiken zijn.