Daewoo Lacetti in première

p het Autosalon van Frankfurt toont Daewoo voor het eerst de Lacetti. Dat is een vijfdeurs met een lengte van 4,29m, een hoogte van 1,44m en een breedte van 1,79m. De vormgeving, met een krachtig lijnenspel en dynamische trekjes is afkomstig van het Italdesign-team van Giorgetto Giugiaro. De voorzijde wordt gedomineerd door amandelvormige lichtunits met helder afdekglas en een nieuwe grille met chromen strip en geïntegreerd logo. Het model vertoont, net als de onlangs gelanceerde Daewoo Nubira, wat Europese trekjes. Zo werd geopteerd voor een lange wielbasis (2,60m) en korte overhangen in combinatie met uitgesproken wielkasten en een oplopende gordellijn. Aan de achterzijde zijn het vooral de langgerekte lichtblokken, die doorlopen op de flanken, die opvallen.

Daewoo belooft ondanks relatief bescheiden buitenafmetingen een ruim interieur. Zo zouden de inzittenden achteraan niet minder dan 932mm beenruimte krijgen, een allesbehalve beschamend cijfer in deze klasse. De kofferruimte heeft een inhoud van 275l. Niet zo groot, maar via een asymmetrisch neerklapbare achterbank kan het laadvolume opgedreven worden tot 1.045l.

De ophanging bestaat zowel voor- als achteraan uit McPherson veerpoten. De wielgeleiding aan de voorzijde wordt verzorgd door een A-vormige wieldraagarm, terwijl deze functies aan de achterzijde waargenomen worden door een langsarm in combinatie met twee dwarsdraagarmen. De combinatie moet zorgen voor een uitstekend weggedrag en een hoge mate van actieve veiligheid. Als het dan toch mis gaat moeten twee frontale en laterale airbags vooraan in combinatie met driepuntsgordels op alle plaatsen (vooraan met spankrachtbegrenzers) de gevolgen beperken.

Onder de kap komen drie viercilinder benzinemotoren. De instapper wordt een 92pk en 127Nm sterke 1.4. Daarnaast is er keuze uit een 1.6 met 109pk en 150Nm en een 1.8 met 122pk en 165Nm. Alle motoren worden standaard gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak, maar voor de 1.6 en 1.8 zal Daewoo een alternatief aanbieden onder de vorm van een automaat met vier verhoudingen.

Het model zal vanaf februari van volgend jaar in Europa te krijgen zijn.