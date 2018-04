Nieuwe versies VW Polo

Door: BV

olkswagen heeft het Autosalon van Frankfurt uitgekozen voor de uitbreiding van het Polo-gamma. Dat gebeurt in twee richtingen; er komt een klassiek gelijnde vierdeurs voor het meer conservatieve cliënteel, terwijl de Polo Fun een brug moet slaan naar de jongere, avontuurlijk ingestelde koper.

De Polo vierdeurs werd vanaf de B-stijl opnieuw ontworpen en krijgt een licht oplopende gordellijn om het geheel een wat dynamischer uitzicht te geven. De vormgeving van de achterzijde is klassiek en doet, niet verassend, vooral aan de Bora Őde vierdeurs op basis van de uittredende Golf IV- denken. De auto groeit fors ten opzichte van de tweevolumeversies en laat met vergelijkbare breedte- en hoogtecijfers een toename in lengte van niet minder dan 28cm optekenen. Die komt ten goede van de achterpassagiers, die meer ruimte krijgen voor de benen, en de kofferinhoud. De bagageruimte zal 432l groot zijn. De vierdeurs zal nog deze herfst gecommercialiseerd worden. VW zal het model aanbieden in twee uitrustingniveaus en met vier motoren. Er komt een 1.2 12v met 65pk en een 1.4 met 75pk bij de benzines en een driecilinder 1.4TDi met 75pk naast een 1.9TDi met 100pk in het dieselaanbod. Allen motoren die nu reeds in de drie- en vijfdeurs te vinden zijn.

De Polo Fun, gebaseerd op het vijfdeurskoetswerk, zal zich van de reguliere Polo onderscheiden met speciale voor- en achterbumpers met een robuustere look en een contrasterende kleur en bijpassende zijprofielen en spatbordverbreders. Het model zal ook voorzien worden van een 20mm verhoogde ophanging en grote 17-duims velgen met 225/40 ZR laagprofielbanden. Chroomkleurige dakrails, bumpersierstukken en spiegelhuizen maken samen met een aangepast kleurenpallet de opsomming compleet. Het interieur zal herkenbaar zijn aan de aangepaste materiaalkeuze, andere bekledingen en sportzetels. Je zal de Polo Fun kunnen krijgen met vier benzinemotoren met een vermogen van 55 tot 100pk -met inbegrip van een direct ingespoten (FSI) benzinekrachtbron- en twee diesels; de 75pk sterke 1.4TDi en de 1.9TDi met 100pk.

VW kondigde ook nog aan de 1.9TDi met 130pk binnen afzienbare tijd beschikbaar te maken voor de drie- en vijfdeursversies van de Polo.