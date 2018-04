Saab Sport-Hatch Concept

Door: BV

p het Autosalon van Frankfurt zal Saab het doek lichten over de Sport-Hatch concept. Dat moet een meer realistische versie worden van een cross-over, zoals de 9X en de 9-3X die vorig jaar werd voorgesteld. De 9X was een concept dat een coupé, een roadster, een break en een pick-up in één verenigde. De 9-3X was dan weer een kruising tussen een coupé en een voertuig met (beperkte) terreinaspiraties. De durf gaat er wat uit, naarmate het model dichter bij serieproductie komt want deze Sport-Hatch is een kruising tussen een hatchback en een break en dat is al een pak minder exotisch. Positief nieuws is wel dat Saab duidelijk plannen heeft om een seriemodel, dat nauw bij deze showwagen zal aansluiten, in de catalogus op te nemen. De keuze van de krachtbron, een 2-liter turbomotor met 250pk, illustreert Saab’s intentie om een sportief product te brengen dat toch in lijn ligt van de typische 5-deurs die eigen is aan het merk.