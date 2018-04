Jaguar X-Type Estate

Door: BV

In Frankfurt zal Jaguar de lang verwachtte break-versie van de X-Type voorstellen. Het model is onderhuids nagenoeg identiek aan de reguliere X-Type (die gebaseerd is op de Ford Mondeo). Je zal de X-Type Estate, zoals de Britten deze functionele variant officieel doopten, dus kunnen krijgen met 2-liter benzine tot en met een 3.0l V6 terwijl een 2.0l diesel (ook afkomstig uit de Mondeo) eveneens beschikbaar zal zijn.

Binnen het segment van de X-Type vertegenwoordigen breaks meer dan 25% van de gerealiseerde verkopen. Onderzoek door Jaguar heeft ook uitgewezen dat wie een break koopt jonger en actiever is en dat een aankoop meestal niet ingegeven is door ruimte die kinderen nodig hebben. Bovendien geeft ruim één derde van de kopers de vormgeving op als één van de voornaamste redenen om te opteren voor een break en Jaguar denkt net op dat vlak een stapje voor te hebben. In elk geval zal de eerste break uit Jaguar’s geschiedenis het vooral gemunt hebben op klanten die momenteel nog geen ‘Jag’ op hun verlanglijstje hebben staan. De Britten hopen ook dat de combinatie met een dieselmotor hen nu ook wat fleet-klanten zal opleveren.

Voor de vormgeving werd de koets vanaf de B-stijl hertekend. De Estate zal geleverd worden met een neerklapbare achterbank, heeft recht op dakrails, een opbergvak met 12-Voltstekker onder de laadvloer en een kofferklep waarvan de achterruit apart kan geopend worden. Meer details zijn nog niet gekend.

Als alles volgens plan verloopt staat de nieuwe variant in de lente van volgend jaar bij de dealers.