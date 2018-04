Saab 9-5 wijzigingen modeljaar 2004

Door: BV

e Saab 9-5 ondergaat enkele detailwijzingen voor modeljaar 2004. Het gaat om een hertekend sportpakket voor de 9-5 Aero -de sportieve topuitvoering met 250pk-, met nieuwe bumpers met mat zwarte stootlijsten en kleinere mistlichten. Er is ook nieuw 17-duims lichtmetaal, geïnspireerd op dat van de 9X concept car. Aan de binnenzijde is de lederen bekleding voortaan voorzien van contrasterende zwarte stukken, zijn de deurklinken uitgevoerd in mat zilver en is er voortaan een middenconsole in carbon-look verkrijgbaar tegen een meerprijs.

Er komt ook een nieuwe motor. De 3.0V6t-motor met 200pk die momenteel een plaats in het gamma vindt tussen de motoren met 150 en 185pk wordt vervangen door een 220pk sterke 2.3l turbo benzinemotor met typeaanduiding 2.3T. Die levert het maximumvermogen bij 5.500t/min en heeft tussen 1.900 en 4.500t/min (een zeer breed gebied dus) 310Nm koppel voorradig. Daarmee accelereert de 9-5 van 0 naar 100km/u in 7,7sec. Er is keuze uit een manuele en een automatische transmissie en tractie- en stabiliteitscontrole zijn standaard, net als op de 176pk sterke 3.0V6 TiD die vorig jaar werd geïntroduceerd.

Nieuwe bekledingsmogelijkheden, een uitbreiding van de functionaliteiten van het informatiedisplay en de toevoeging van drie nieuwe koetswerkkleuren maken de opsomming compleet.