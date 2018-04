Mazda Kusabi Concept Car

Door: BV

p het Autosalon van Frankfurt gaat Mazda, naast de nieuwe ‘3’ die er zijn publieksdoop beleeft, een nieuwe concept car voorstellen. Die luistert naar de naam ‘Kusabi’ wat Japans is voor ‘wig’ en ‘plaats maken voor iets nieuws’. Het model is een agressief gelijnde compacte sportwagen, en daarbij denken we dan natuurlijk meteen aan de MX-5 die nu toch echt een hoge leeftijd begint te krijgen. Het prototype is géén cabrio, maar zou niettemin een stijltest kunnen zijn. In elk geval claimt Mazda aan dat dit prototype de richting aangeeft in het streven van de Japanse constructeur naar een grotere aanwezigheid in het compacte segment.

Het design volgt de weg die Mazda sinds de lancering van de 6 heeft ingeslagen en vertoont vooral gelijkenissen met de lijnen van de andere sportieveling binnen het gamma, de RX-8. De spitse snuit wordt gedomineerd door het karakteristieke vijfhoekige radiatorrooster. De scherpe lijnen op de voorpartij lopen ononderbroken door over de flanken om ten slotte ook nog de vorm van de achterzijde te bepalen. Opvallende eigenschappen zijn de grote wielen en de zeer sterk uitgewerkte wielkasten. Een ander, zo mogelijk nog opvallender, kenmerk is de keuze voor een omgekeerde wigvorm die de lijn van de raamomlijsting en de vorm van het dak vanaf de A-stijl bepaalt.

Mazda opteerde voor deze achterwielaangedreven concept voor een dieselkrachtbron. Dat is een milieuvriendelijke 1.6l common-rail diesel, gebaseerd op de 109pk sterke 1.6 TDCI van Ford-origine, waarvan verdere gegevens op dit ogenblik ontbreken.