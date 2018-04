Toyota Land Cruiser 100 nog sterker

Door: BV

e grootste 4x4 van Toyota zal vanaf september verkrijgbaar zijn met een nieuwe dieselversie. Tegelijkertijd worden tal van detailverbeteringen doorgevoerd. De grote 4.2l zescilinder-in-lijn diesel wordt voortaan niet meer gekoppeld aan een viertrapsautomaat, maar aan de vijftrapsautomaat die sinds september 2002 ook al wordt aangeboden in combinatie met de 4,7l V8 benzine. De manuele vijfbak voor de dieselversie blijft ook bestaan.

De verbetering in prestaties is aanzienlijk; de topsnelheid bedraagt voortaan 180km/u en dat is 5km/u meer dan voorheen en 10km/u meer dan de handgeschakelde versie. Daar waar de diesel-automaat-combinatie 13,1sec nodig had voor de spurt van 0 tot 100km/u, zal dat nu kunnen in 11,5 en dat is meer dan 2sec sneller dan dezelfde motor met handbak. Het verbruik daalde met 2 liter van 12,6 naar 10,6l en ook de CO2-emissies gingen erop achteruit. Van 340g/km naar 282g/km. De dieselversies worden vanaf september ook voorzien van een grotere radiator die de koeling moet verbeteren. Bij hoge temperaturen en intensief gebruik aan lage snelheden kon dat problemen veroorzaken.

Een bluetooth-communicatiesysteem dat zowel voor de benzine- als dieselversies beschikbaar wordt, zal het gebruik van de handenvrije set van de Land-Cruiser 100 nog vereenvoudigen. Een telefoon met Bluetooth zal immers gewoon herkend worden en automatisch toegankelijk zijn via de systemen van de wagen. Het navigatiesysteem met 7-duims aanraakdisplay zal voortaan niet enkel meer handmatig, maar ook via stembesturing te bedienen zijn. Om het achteruitrijden te vergemakkelijken, tot slot, zullen de Land Cruiser met navigatiesysteem ook uitgerust kunnen worden met een achteruitrijcamera. De beelden daarvan worden op het scherm van het navigatiesysteem getoond.