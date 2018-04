VW Golf: de vijfde generatie!

Door: BV

olkswagen geeft de eerste beelden en gegevens vrij van de langverwachte vijfde generatie van de Golf. Net als bij de vorige generatie gebeurt dat niet toevallig net na aartsrivaal Opel het doek over de opvolger van zijn compacte middenklasser, de Astra, heeft gelicht. Volkswagen noemt deze vijfde generatie, na 22 miljoen verkochte voorgangers, alvast de ‘grootste stap voorwaarts sinds het bestaan van het model’.

Het uiterlijk van de nieuwe Golf is geheel nieuw en knipoogt Őzoals verwacht- wat naar de Phaeton, helemaal aan de top van het VW-gamma. Daaraan dankt de nieuweling alvast de koplampen met dubbele optieken en horizontale richtingaanwijzer en de dubbele ronde achterlichten. Vooraan hellen de koplampen sterk af naar het midden en dat zorgt, samen met de nieuwe V-vormige plooilijnen op de motorkap, voor een sportievere uitstraling. De lichtunits achteraan hebben een scherpe rand aan de buitenzijde en zijn afgerond aan de binnenrand. De oplopende gordellijn en een extra plooilijn, die op de flank naar achteren toe ontstaat, moeten het krachtiger design ondersteunen.

De koets zelf word groter; in de breedte komt er 2,4cm bij, de lengte nam toe met 5,7cm en in de hoogte komt er 3,9cm bij. Daardoor bedraagt de totale breedte 1,75m, de lengte 4,20m en de hoogte 1,48m. De toename komt vooral de ruimte achteraan (beenruimte +6,5cm, hoofdruimte +2,4cm) en de kofferruimte ten goede. Daarin kan je voortaan 347l kwijt en naast de standaard 60/40 neerklapbare achterbank zal je ook voor een neerklapbare passagierszetel vooraan kunnen opteren. De zetels zijn zowel voor- als achteraan volledig nieuw ontwikkeld. De voorzetels zullen verkrijgbaar zijn met een in vier richtingen elektrisch verstelbare lendensteun en standverwarming. Beide zijn primeurs voor dit segment.

De Golf V staat op een volledig nieuw onderstel, en ook de statische torsiefrequentie van het koetswerk werd met 80% verbeterd. De ophanging bestaat vooraan uit een geoptimaliseerde McPherson voortrein terwijl achteraan gebruik wordt gemaakt van een nieuw ontwikkelde multilink-ophanging. De afstelling van het geheel is even sportief als comfortabel en moet komaf maken met het inefficiënte weggedrag van de huidige generatie. De stuurinrichting wordt voortaan elektromechanisch bekrachtigd en is snelheidsafhankelijk. De drie- en vijfdeursversie komen gelijktijdig op de markt in de uitrustingsvarianten Trendline, Comfortline en Sportline. Die krijgen allemaal dezelfde veiligheidsuitrusting met o.a. zes airbags, vijf hoofdsteunen (de voorste van het actieve type) en driepuntsveiligheidsgordels op alle zitplaatsen. Naast de inmiddels gebruikelijke elektronicawinkel zorgt een nieuw ontwikkelde veiligheidsstuurkolom en veiligheidspedalen (die bij een aanrijding uit de risicozone worden weggeleid) voor een verhoging van het veiligheidsniveau.

De Golf V wordt ook een pak intelligenter. Zo zal de als optie beschikbare elektronische klimaatregeling ‘Climatronic’ automatisch overschakelen op omgevingslucht wanneer er achteruit wordt gereden en wordt de luchtstroom onderbroken als de ruitensproeiers geactiveerd worden. Dit alles uiteraard om kwalijke luchtjes te vermijden.

Bij de lancering zal VW vier motorversies aanbieden die allen voldoen aan de Euro4-norm. Voor de benzinerijders wordt dat de 1.4l met 75pk en de direct ingespoten 1.6l FSI met 115pk. De eerste wordt gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. De FSI krijgt een verhouding extra, en je kan ook opteren voor een conventionele automaat met zes verhoudingen (vanaf 2004). Dieselrijders zullen kunnen kiezen voor de 1.9TDI met 105pk en de 2.0TDI (met vier kleppen per cilinder) die in principe 140pk sterk is, maar voor België ook zal aangeboden worden in een fiscaal voordeliger versie met 136pk. Ook deze laatste motor wordt geleverd met een handmatig te bedienen zesbak of een DSG-automaat (eveneens vanaf 2004). Kort daarop volgen nog twee FSI-motoren en een SDI. De topversies worden later aan het gamma toegevoegd.

De publieke voorstelling van de Golf V volgt in september op het Salon van Frankfurt. Nog deze herfst wordt het model gecommercialiseerd, en -belangrijk- dat is vóór de Astra.