Toyota Previa evolueert

oyota’s grote monovolume, de Previa, krijgt een opfrisbeurt. Er zijn enkele wijzigingen aan het interieur en exterieur en nieuwe uitrustingsmogelijkheden moeten het model weer op gelijke hoogte brengen met de rest van de concurrentie.

De facelift is herkenbaar aan nieuwe driedimensionale lichtblokken, een nieuw radiatorrooster en een nieuwe voorbumper. Achteraan zijn er aangepaste lichtunits die doorlopen op de flanken. Verder noteren we nog drie nieuwe koetswerkkleuren en nieuw optioneel 16-duims lichtmetaal voor de topversie.

In het interieur krijgt de Previa vanaf heden een donkergrijze afwerking, terwijl een luxueus lederen interieur verkrijgbaar is uit de accessoirelijst. Nieuw is ook het instrumentenbord en het vierspakige stuurwiel met bedieningsknoppen voor de audio-installatie. Aan de uitrusting sleutelt Toyota door een DVD-navigatiesysteem aan te bieden dat tevens een TMC (Traffic Message Channel) en een kompas heeft. Een parkeerhulpsysteem bestaat uit een camera in de kofferklep en geeft de beelden weer op het scherm van het navigatiesysteem. De airco werd opgewaardeerd tot een volautomatisch systeem.

Om de veiligheid aan boord te verbeteren is de vernieuwde Previa uitgerust met grotere remschijven vooraan en behoren laterale airbags voortaan tot de standaarduitrusting. Onder de kap zit een 2.4l VVT-i benzinemotor die 156pk en 225Nm sterk is en voldoet aan de Euro4-norm. Een 2.0 D-4D common rail turbodiesel met 116pk en 250Nm is eveneens verkrijgbaar.