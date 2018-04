Jeep Wrangler Rubicon verkrijgbaar

Door: BV

O

p het afgelopen Autosalon van Genève stelde Jeep de Wrangler Rubicon voor. Een speciale versie die is ontwikkeld voor echte off-road fanaten en daarom ook de naam draagt van één van de zwaarste off-road parcours in de VS. Het model krijgt specifieke 245/45 banden van Goodyear met een drielagige wand en een extra grof profiel op uitgeholde (om schade te voorkomen) vijfspaaks 16-duims velgen. Op de flanken zijn deurdrempelbeschermers uit plaatstaal met ruitmotief geschroefd.

De Rubicon wordt aangedreven door een 4-liter benzinekrachtbron die goed is voor 177pk en 296Nm, gekoppeld aan een viertrapsautomaat. Een reductiebak met verhouding 4:1 en nieuwe vergrendelbare voor- en achterdifferentiëlen moeten ervoor zorgen dat deze Wrangler de zwaarste pistes kan bedwingen. De Tru-Lock differentiëlen kunnen via een tuimelschakelaar op het dashboard vergrendeld worden als de 4x4 in de terreinversnellingstaat en minder dan 16km/u rijdt. De Wrangler Rubicon loopt in het Amerikaanse Toledo (Ohio) van de band, en is vanaf heden ook bij ons verkrijgbaar.