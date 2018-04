Sterrenregen bij EuroNCAP

Door: BV

et regent sterren bij de EuroNCAP, de onafhankelijke Europese organisatie die de crashbestendigheid van wagens controleert. Niet minder dan 17 modellen werden door de organisatie tot schroot herleidt. Met hoopgevende resultaten want ondanks een strenger puntensysteem dat in januari van dit jaar werd geïntroduceerd, wordt het vijfsterrenclubje uitgebreid met 6 wagens.

Bij de compacte wagens werden de Citroën C3 Pluriel, Nissan Micra en de enigszins verouderde Renault Twingo getest. De eerste twee halen vier sterren, met de bedenking dat de C3 Pluriel dat moet doen met de verwijderbare dakstructuur (die uiteraard aan stevigheid inboet). De Twingo haalt drie sterren. Voor de voetgangersveiligheid halen al deze modellen twee sterren. Ook de Peugeot 307CC, die in september op de markt komt, doet het een segmentje hoger met respectievelijk vier en twee sterren.

Bij de grote gezinswagens werden de Honda Accord, Opel Signum, Renault Laguna en Toyota Avensis tot schroot herleidt. Van die laatste twee is geweten dat ze vijf sterren halen, met een beoordeling van twee sterren voor de voetgangersveiligheid van de Laguna en één ster voor de Avensis. Zowel de Accord als de Signum blijven daaronder, met vier sterren voor de crashbestendigheid. Honda scoort voor de voetgangersveiligheid wel twee sterren, waar de Signum blijft steken op één ster. Vijf sterren en twee sterren voor de voetgangersveiligheid wordt in de topklasse gehaald door de Saab 9-5 die nochtans niet meer van de jongste is. Voor de voetgangersveiligheid werd intussen wel een nieuw protocol ontwikkeld, maar de Saab is de enige uit deze lading die daar nog niet mee getest is, dus nieuwe resultaten zouden wat kunnen afwijken.

In de categorie van de grote off-roaders zijn er twee nieuwe klanten met de topscore; de BMW X5 en de Volvo XC90. Met respectievelijk één en twee grafische symbooltjes voor de voetgangersveiligheid. De Kia Sorento haalt vier sterren en één ster voor de bescherming van de zwakke weggebruikers.

Bij de compacte monovolumes blijven zowel de Ford Fusion als de nagelnieuwe Volkswagen Touran steken op vier sterren. De Ford scoort met twee sterren goed wat voetgangersveiligheid betreft, maar de VW scoort beter, met een nog steeds zeer uitzonderlijke drie sterren. Bij de roadsters haalde de MG TF een identieke beoordeling als de Touran.

Vier grote monovolumes werden getest; de Kia Carnival, Hyundai Trajet, Peugeot 807 en Renault Espace. De Kia scoort teleurstellend want het is de enige wagen die slechts twee sterren haalt voor de bescherming van de inzittenden. De Hyundai haalt er drie, met één ster voor de voetgangersveiligheid van beide Koreaanse modellen. Dat de Peugeot 807 vijf sterren haalt (één ster voor de voetgangers) is niet verassend, wat tweelingbroer Fiat Ulysse had die resultaten eerder al laten optekenen. De Renault Espace is de winnaar van deze partij, met vijf sterren voor de bescherming van inzittenden en twee stuks voor de voetgangerbescherming. De Espace stoot meteen ook de Avensis van de troon als veiligste auto ooit, want het model laat de hoogste score opmeten; 94% op de frontale impact en de volle 100% voor de zijdelingse stevigheid.