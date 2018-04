Mazda 3 onthuld

Door: BV

n Japan is de productie gestart van de Mazda 3, tegelijkertijd stelt de constructeur de eerste foto’s en summiere gegevens ter beschikking.

De Mazda 3 is het vierde model in Mazda’s nieuwe productstrategie. Die moet afrekenen met het betrouwbare, maar hopeloos oubollige imago waar de constructeur mee kampt. In ons land zijn reeds twee modellen van deze dynamische productlijn gecommercialiseerd, de Mazda 6 en de Mazda 2, en de derde volgt na de zomer. Dat is de Mazda RX-8. De officiële voorstelling van de 3, die in Japan Axela zal heten (van Accelerate en Exellence) zal in september gebeuren op het zestigste Autosalon van Frankfurt. De marktintroductie volgt kort erna.

Onder de kap komen drie benzinemotoren met een inhoud van 1.4, 1.6 en 2.0l en vermogens tussen 80 en 150pk. Er komt ook een moderne common-rail turbodiesel die door Ford samen met PSA werd ontwikkeld en dus ook in het Ford- Citroën- en Peugeot-gamma zal terug te vinden zijn. Onder de kap van deze nieuwe Mazda zal die waarschijnlijk 110pk leveren.

Het uiterlijk van deze nieuwe telg is afgeleid van de MX Sportif concept car die Mazda in maart op het Autosalon van Genève liet zien. Kenmerkend voor de vormgeving is de sportieve stijl met een hoge oplopende gordellijn, een plooilijn op de flank in wigvorm en lichtunits die zowel voor- als achteraan bestaan uit separate ronde optieken op een zwarte achtergrond achter helder kleurloos afdekglas. Een hoge daklijn en wat hogere zitpositie zorgen voor voldoende binnenruimte. In september maakt Mazda meer details bekend.