Honda's diesel is klaar

Door: BV

M

omenteel bestaat het dieselgamma van de Japanse constructeur enkel uit de 1.7l CDTI in de Honda Civic. Daarin komt binnenkort verandering want de aangekondigde 2.2l dieselmotor voor gebruik in de Accord en later waarschijnlijk ook de C-RV is klaar. Honda wou een stille, zuinige motor met een lage emissie ontwikkelen, met een vermogen van dik 130pk. De doelstellingen zijn gehaald; de eerste volledig door Honda ontwikkelde diesel zal 140pk en 340Nm sterk zijn. Het is een viercilinder in lijn met een precieze inhoud van 2204cc, met 4 kleppen per cilinder, een common-rail injectiesysteem van de tweede generatie (inspuitdruk 1600 bar) en een compressieverhouding van 16,7:1. De turbolader is variabel en voorzien van een intercooler. Het emissieniveau beantwoordt ruimschoots aan de Euro4-normen. De Accord en Tourer met dieselmotor worden voorgesteld op het Salon van Frankfurt. De verkoop start kort daarna.