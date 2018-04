Maserati Quattroporte

Door: BV

e Italiaanse sportwagenbouwer, eigendom van Ferrari, heeft de eerste foto’s vrijgegeven van wat de nieuwe Quattroporte wordt. Bij de voorstelling van de Artedynamica-tentoonstelling in Tokyo in april 2002 waren al een schets en enkele schaalmodellen getoond, maar die lieten zoals steeds veel ruimte voor interpretatie. Het model wordt op het Autosalon van Frankfurt voorgesteld. Dan mogen we ongetwijfeld ook meer gedetailleerde informatie verwachten. Het nieuwe ontwerp is van de hand van Pininfarina en is 5,05m lang, 1,89m breed en 1,44m hoog. Dat is een pak groter dan zijn voorganger. De wielbasis bedraagt 3,06m.

Onder de kap komt de V8 met een vermogen van 400pk die momenteel ook al dienst doet in de Coupé. Maserati belooft veel interieurruimte en zal klanten de mogelijkheid geven de wagen te personaliseren tot in het kleinste detail.