Jaguar X-Type krijgt diesel

og maar net is bekendgemaakt dat Jaguar volgend jaar een 2.7l V6 diesel zal aanbieden in de S-Type, en de constructeur is daar alweer met dieselnieuws. Lang verwacht nieuws in dit geval want het is de aankondiging van een dieselmotor voor kleinste telg uit het gamma; de X-Type. Die diesel zal overigens de S-Type de loef afsteken want hij wordt al in september verwacht. Tegelijkertijd worden enkele kleine stilistische aanpassingen doorgevoerd.

De krachtbron met een inhoud van 2.0l en een common-rail directe injectie is feitelijk dezelfde als die van de Mondeo, die sowieso al behoorlijk wat met de X-Type gemeen heeft. Die motor ontwikkelt 130pk en 330Nm, dat tijdelijk kan oplopen tot 350Nm door een ‘overboost’-functie. Net als de basis 2.0l V6 benzine zal deze krachtbron enkel de voorwielen aandrijven (de andere X-Types hebben vierwielaandrijving). De topsnelheid bedraagt 200km/u en de spurt naar 100km/u moet kunnen in net geen 10sec. De prijs voor ons land is nog niet bekend, maar in de UK doet Jaguar alvast een inspanning om de prijs van de diesel gelijk te houden met die van de goedkoopste benzinemotor. De verwachtingen zijn hooggespannen. De constructeur verwacht een marktaandeel van meer dan 60% voor de diesel op de totale verkoop van het model. De X-Type 2.0D zal verkrijgbaar in dezelfde uitvoeringen als de andere X-Types; Classic, SE en Sport.

De wijzigingen aan het model zijn zonder uitzondering detailsij Een nieuwe grille, voorbumper en ruitomlijsting (om de verschillen tussen de afwerkingsniveau’s beter in de verf te zetten) zijn de enige uiterlijke aanpassingen. Aan de binnenzijde voorziet men wat verbeterde materialen en afwerkingsmogelijkheden in Alcantara of karbon.