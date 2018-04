Krachtiger D-4D voor Toyota Corolla

Door: BV

inds zijn lancering in 2001 is de nieuwe, negende generatie van de Toyota Corolla verkrijgbaar met een 2.0l D-4D common-rail dieselmotor met twee uitvoeringen. Eén van 90pk en één die 110pk sterk is. Deze laatste wordt nu vervangen door de 116pk sterke 2.0 D-4D die ook onder de kap van de nieuwe Avensis zit. De wijziging is wel enkel bestemd voor de drie- en vijfdeursmodellen. Alle andere varianten behouden de versie met 110pk, althans voorlopig.

Het maximale motorvermogen komt vrij bij 3.600t/min., 400t/min. eerder dan bij de 110pk terwijl het maximumkoppel van 250Nm opgedreven werd naar 280Nm bij de nieuwe variant. De koppelkromme houdt haar maximale niveau aan tussen 2.000 en 2.200t/min. Dat is iets minder lang dan bij de 100pk die het maximumkoppel tussen 2.000 en 2.400t/min beschikbaar stelt. De nieuwe motor heeft wel een overboost-functie waardoor de bestuurder gedurende maximaal 30sec kan beschikken over 116pk tot 4.000t/min en 280Nm tot 2.400t/min. Dat zorgt voor alertere reacties, zonder dat de duurzaamheid van de motor eronder lijdt. De nieuwe variant is 3 tienden sneller dan z’n voorganger en spurt naar 100km/u in 10,6sec, gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Het verbruikgemiddelde zakte een deciliter naar 5,6l/100km en de krachtbron voldoet aan de euro-4 norm. De topsnelheid bedraagt 185km/u. In tegenstelling tot de 110pk zal deze nieuwe krachtbron voor het hele uitrustingsgamma beschikbaar zijn.

Toyota voerde een aantal wijzigingen door om het geluid, trillingen en gedreun van de dieselkrachtbron te verminderen. Het gaat om een volledige afschermplaat onder de motor, een asfaltplaat onder het schutbord, een bijkomende afschermplaat op het eindschild van de motorkap en een bekleding van de achterzijde van de middenconsole en het handschoenkastje met vilt. Met hetzelfde doel werd ook de koppeling en de ophanging herzien.

Tegelijkertijd verstevigt Toyota de langsdragers van de koetswerkstructuur voor alle Corolla’s en worden naast frontale airbags, laterale exemplaren aan de standaarduitrusting van alle versies toegevoegd.