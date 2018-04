De snelle jongens van Volvo

Door: BV

V

orige zomer stelde Volvo op het Autosalon van Parijs voor het eerst de nieuwe R-versies voor van de S60 en V70. Versies die vanaf deze zomer de sportieve top van het gamma zullen uitmaken.

Het uiterlijk van deze modellen werd grondig herzien, ook al blijft de visuele impact eerder beperkt. Zowel de S60 als de V70 hebben een nieuwe voorzijde, die meer afgerond is. Bij de S60 werd die 3cm naar voren gebracht om plaats te maken voor een groter koelsysteem. De grille is wat lager gepositioneerd. Beide wagens krijgen een mat-zilverkleurige omranding van de grille en de koplampen. Die laatste zijn voortaan voorzien van gasontladingslampen en een behuizing met helder afdekglas. De voorspoiler is geheel hertekend; lager dan het origineel en met een bredere luchtinlaat. Bij de S60 siert een uiterst discreet latje de kofferklep, maar dat is voldoende om de opwaartse druk met een vijfde te verlagen, wat de stabiliteit ten goede komt. De uitlaatlijn bestaat uit twee parallel geplaatste uitlaatpijpen aan de linkerzijde van de wagen. 17-duims lichtmetaal -voorzien van laag profiel banden met maat 235/45 W- is standaard. Daartussen zitten een krachtig remsysteem met rondom geventileerde schijven met een diameter van 33cm. Vooraan hebben die een dikte van 33mm, achteraan zijn ze 28mm dik.

Het interieur werd bedacht met een nieuw stuurwiel met geïntegreerde bediening voor radio en cruise-control. Uitgevoerd in leder, afgewerkt met blauwe stikkingen en voorzien van een R-logo. Het instrumentenpaneel wordt uitgevoerd in blauw metaal met een chromen omranding van de wijzerplaten. In de standaarduitvoering kan geopteerd worden voor een blauw of beige lederen interieur met metallic-effect. Die zijn specifiek voor de R-reeks. Het dashboard wordt steeds volledig in het zwart uitgevoerd. De pook waarmee de handgeschakelde zesbak wordt bediend is van het space-ball type; er is dus geen mof, noch een zichtbaar schakelrooster. De sportzetels zijn doorontwikkelde exemplaren gebaseerd op die van de S60, voorzien van extra zijdelingse steun. Achteraan vinden we de ‘gewone’ sportzetels.

De R-uitvoeringen worden steeds geleverd met automatische airco, boordcomputer, een Dolby Surround Pro Logic audiosysteem met niet minder dan 9 luidsprekers, een elektrisch verstelbare bestuurderszitplaats, een automatische dimmende binnenspiegel, mistlampenij Als vanzelfsprekend wordt ook de veiligheid niet uit het oog verloren. DSTC (dynamische stabiliteitscontrole) en EBA (noodremhulp) zijn standaard bovenop de reeds uitgebreide uitrusting van de reguliere productiemodellen. Geheel nieuw is het Four-C chassis. Dat houdt in dat een centrale rekeneenheid via sensoren gegevens verzameld over de manier waarop de auto zich beweegt, en de karakteristieken van de schokdempers daaraan aanpast. De hardheid van het systeem kan door de bestuurder ingesteld worden door middel van drie knoppen op de middenconsole.

Het kloppende hart van de S60 R en V70 R is een geblazen 2.5l vijfcilinder-in-lijn benzinemotor. Die levert 300pk bij 5.500t/min. en heeft een koppel van 400Nm tussen 1.950 en 5.250t/min. Daarmee is het krachtigste Volvo-motor van dit moment. De krachtbron is voorzien van variabele timing van zowel de in- als de uitlaatkleppen, wat zorgt voor een redelijk brandstofverbruik van 10,7 en 10,9l/100km voor respectievelijk de S60 en de V70. Beide wagentypes halen een begrensde topsnelheid van 250km/u. Spurten naar 100 kan in 5,7 seconden met de S60 R en 5,9 seconden voor de V70 R. Dat is in combinatie met de handgeschakelde zesbak. Je kan ook een automaat krijgen. Die is zoals steeds trager én dorstiger.

De vierdeurs moet minstens € 51.800 opbrengen terwijl de break een prijskaartje krijgt van € 54.950.