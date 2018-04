Vijf concepts van Volvo

Door: BV

C

oncept Lab Volvo toont de bezoekers van de Autoshow in New York vijf conceptstudies via schaalmodellen en een geavanceerde computerinterface. Op die manier wil Volvo onderzoeken wat het publiek interessant vindt.

Het gaat om een compacte gele berline waarbij gebruik werd gemaakt van een uiterst lichte constructie om het verbruik te drukken. Het design maakt gebruik van tal van duidelijk zichtbare componenten (structuur en ophanging). Een techniek die aan het ontwerp van motorfietsen werd ontleend.

De tweede is een sportcoupé met retrotrekjes. Dat is een tweezitter die wordt aangedreven door een aandrijflijn met een hybride batterijenset zonder uitstoot.

Volvo toont ook nog een kleine, ruige SUV waarmee ze willen bewijzen dat de flexibiliteit van een grote SUV ook aanwezig kan zijn in een compact model. Dankzij een in het dak geïntegreerd bevestigingssysteem voor de lading is er ook nog voldoende laadruimte. Het model neemt weinig ruimte in beslag en zou zich -volgens Volvo- even vlot door de stad als over het onverhard kunnen bewegen.

Voor het dynamische werk bedacht men de 'Urban Jungle Rider'. Dat is een compacte roadster die op de vier wielen wordt aangedreven. Het glazen dak kan worden weggenomen waardoor de aluminium structuur zichtbaar wordt.

De laatste is een vierzits hatchback. Het ontwerp voor een drie- of vierdeurs auto wordt gekenmerkt door korte overhangen, soepele lijnen en de stevige schouderpartij die kenmerkend is voor de Volvo's van de laatste generatie.