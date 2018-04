Daimler-Chrysler test brandstofceltechnologie

Door: BV

e Amerikaanse milieudienst EPA, koerierbedrijf UPS en Daimler-Chrysler gaan in de VS samenwerken bij een praktijktest voor brandstofcelvoertuigen. UPS zal brandstofcelwagens van de Duits-Amerikaanse groep gebruiken in de dagelijkse bedrijfsvoering. Het project moet Daimler-Chrysler in staat stellen de technologie te testen en verder te verfijnen. In eerste instantie zal men gebruik maken van een A-Klasse en later zal ook een Dodge Sprinter (een afgeleide van de Mercedes Sprinter) in gebruik genomen worden. De voertuigen zullen met waterstof bevoorraad worden in één van de tankstations van EPA.