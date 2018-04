Lara Croft kiest Jeep Wrangler

Door: BV

ara Croft, de rondborstige schietgrage virtuele heldin van Tomb Raider, zal voor een tweede keer op het witte doek te zien zijn. Deze keer in “Tomb Raider II: Lara Croft and the Cradle of Life.”. Angelina Jolie zal ook nu weer de hoofdrol op zich nemen, en net als in de eerste film heeft ze daarvoor aangepast vervoer nodig. Ze verandert wél van leverancier. De Land Rover Defender wordt immers ingeruild voor een Amerikaans product; de Jeep Wrangler.

Lara’s Wrangler is gebaseerd op de Jeep Wrangler Rubicon. Die werd voorzien van een winch, een rolkooi met handgrepen, een speciaal ontwikkeld instrumentenbord, middenconsole, versnellingshendel en binnenbekleding, een aangepaste (hogere) ophanging, lichtmetalen velgen en 35-duims Mickey Thompson Baja Claw-banden. De keuze viel op Jeep omdat de waarden waar het merk voor staat -authenticiteit, durf, avontuur en vrijheid- perfect aansluiten bij het personage.