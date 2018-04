Nog meer toptechnologie: nieuwe Toyota Prius

Door: BV

B

ij zijn lancering in 1997 was de Prius, overigens latijn voor ‘vooruit op zijn tijd’, de eerste in serie geproduceerde hybridewagen ter wereld. Een succesnummer want ondanks een nogal inspiratieloos uiterlijk en de hoge kostprijs van de fonkelnieuwe hybridetechnologie werden er sinds de lancering wereldwijd meer dan 110.000 exemplaren verkocht, waaronder enkele in België.

Dat Toyota in de hybride-filosofie geloofd, niet alleen aangaande de milieuvriendelijkheid, maar ook commercieel, bewijst de voorstelling van een nieuwe Prius. Een geheel nieuwe wagen die Toyota vooral omschreven wil zien als ‘meer’, omwille van meer technologie, meer vermogen, meer prestaties, maar ook omwille van meer binnenruimte, meer mogelijkheden en meer stijl. Immers, ook in het segment van de hybridewagens speelt de concurrentie (steeds meer merken nemen een dergelijk model op in hun aanbod) en als meer mensen willen opteren voor een dergelijk alternatief zal het aanbod ook op andere vlakken competitief moeten zijn.

Het nieuwe model groeit in alle richtingen. Het is nu 4,44m lang (+13,5cm), hoger en met een breedte van 1,72m ook 3cm breder. De wielbasis werd verlengd met 15cm en bedraagt nu 2,70m. Het interieur biedt plaats aan vijf personen en is behoorlijk moduleerbaar. De achterzetels zijn asymmetrisch neerklapbaar en de twee voorzetels kunnen volledig plat. Toyota ontwierp het interieur als een moderne leefruimte met een comfortabele sfeer.

De koets wordt door de ingenieurs omschreven als een driehoekige monovorm. Die houdt het midden tussen de persoonlijkheid van een berline en de veelzijdigheid van een break, aldus Toyota. Zeker is dat de vormgeving op z’n minst ten dele werd bepaald door het streven naar een optimale stroomlijn. Dat bepaalde de vorm van het dak, terwijl een geheel vlakke onderzijde -op de achterophanging na- ook nog eens zorgt voor een verbeterde stabiliteit. De Prius laat een Cx optekenen van 0,26 en dat is een record in deze categorie.

Het hart van de Prius is een volledig nieuw Hybridesysteem, THS II. Het samenwerkingsverband tussen de 1.5l benzine- en de elektromotor werd verder geoptimaliseerd. Ten opzichte van het eerste model is de elektromotor 50% (68pk bij 1.040 Ő 5.600t/min.) en de benzinemotor 8% (78pk bij 5.000t/min) krachtiger. Het koppel is nog indrukwekkender want tussen 0 en 1.200t/min produceert de elektrische motor niet minder dan 400Nm. Dat is vergelijkbaar met dat van een moderne V6-dieselmotor. Door een optimalisatie van de systemen kon het gebruikspercentage van de motor worden opgedreven, waardoor de benzinemotor als hij een zwak rendement heeft volledig kan worden stilgelegd. Dat gebeurt steeds bij stilstand, maar ook bij de acceleratie van stilstand tot lage of gemiddelde snelheden. Dan wordt de wagen uitsluitend gevoed door de elektromotor met hoog rendement. In normale rijomstandigheden is de aandrijving voor rekening van de benzinemotor, die dan optimaal rendeert. Op dat ogenblik wordt ook de batterij van de elektromotor bijgeladen. Bij een plotse acceleratie zal de elektrische motor de benzinemotor ter hulp komen. Tijdens het vertragen en het stoppen werkt de elektrische motor als een krachtige generator. Die controleert dan de vermogensverdeling tussen de wielen en recupereert de vrijgekomen kinetische energie onder de vorm van elektriciteit die wordt opgeslagen in de batterij. De nieuwkomer is met een acceleratietijd naar 100km/u van 11sec dik 3sec sneller dan zijn voorganger, terwijl ook de topsnelheid hoger ligt. De uitstoot is vergelijkbaar met die van een stadswagentje, zonder echter de hoge uitstoot van partikels en stikstofoxide.

De nieuwe technieken blijven evenwel niet beperkt tot het motorgedeelte. Zo beschikt de Prius over een remsysteem met volledig elektrische elektronische bediening, een stabiliteitscontrole met geïntegreerde bediening van de elektrische stuurbekrachtiging en een aircosysteem met een elektrische stroomwisselaar. Allemaal primeurs.

Net als de huidige Prius zal het nieuwe model verkrijgbaar zijn op de Belgische markt. De lancering volgt vermoedelijk in de herfst. Prijzen zijn nog niet bekend.