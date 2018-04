Opfrisbeurt Peugeot 406 Coupé

Door: BV

D

e Peugeot 406 Coupé is op de markt sinds mei 1997. In 2001 introduceerde Peugeot de 2.2l HDI (een succes want 60% van de klanten opteert ervoor), tijdens datzelfde jaar kreeg de wagen een multiplex structuur en vorig jaar introduceerde men een 2.2l benzine ter vervanging van de 2.0, die sindsdien enkel nog als automaat verkrijgbaar is. Uiterlijk wijzigde al die tijd niets. Nu blijkt de tijd toch vat te hebben gekregen op Pininfarina’s lijnenspel en acht Peugeot de tijd rijp voor wat wijzigingen. Details voornamelijk.

De Italiaanse ontwerper hertekende de voorbumper met een wat agressiever ogende luchtinlaat, die meer visueel verwantschap vertoont met de andere Peugeot’s uit het gamma. De horizontale lamellen krijgen een verchroomde afwerking. De smalle luchtinlaat boven de nieuwe bumper werd verbreed en sluit nu aan bij de koplampunits. Daardoor lijkt het geheel wat breder. De overige uiterlijke aanpassingen blijven beperkt tot aangepaste velgen. ‘Nautilus’ 12-spaaks voor de Coupé S en ‘Tacoma’ 5-spaaks voor de Coupé pack, waarmee we meteen alle beschikbare uitvoeringen hebben opgesomd. Beide velgen zijn steeds voorzien van 215/55 R16W banden (met uitzondering van de 2.0 automaat die een maatje minder krijgt).

De binnenkant werd bedacht met een opgewaardeerde binnenbekleding; een combinatie van stof en leder voor de Coupé S en een volledig lederen bekleding voor de Coupé pack. Dubbele stiksels geven het geheel wat meer cachet. De sierstrips op het dashboard zijn voortaan in geborsteld metaal, met ‘Pininfarina’ in een zwart glanzend opschrift, terwijl ook de middenconsole wat metaalkleurige accenten krijgt. Hier en daar werden wat andere materialen gekozen voor de afwerking. Zo zijn de deurgrepen voortaan verchroomd.

De commerciële lancering van de opgefriste Coupé volgt op 15 mei.