Volvo wijzigingen modeljaar 2004

Door: BV

B

ij de modeljaarwissel zal Volvo niet enkel de S80 opfrissen (daar berichtten we reeds eerder over), ook de S60, V70 en XC70 ondergaan enkele wijzigingen.

Om te beginnen wordt de standaarduitrusting van al deze modellen uitgebreid met DSTC. Dat is een meer geavanceerd stabiliteitssysteem dat voorheen in de optielijst te vinden was. Het ABS-systeem werd ook opgewaardeerd met een krachtigere processor, een groter aantal overdrukkleppen, een elektronische unit die de remefficiëntie moet verbeteren en sensoren die de dwarsacceleratie, gierhoek en stuurhoek registreren.

Bij de S60 en V70 wordt een boordcomputer en een nieuwe stuurbekrachtiging van ZF aan de standaarduitrusting toegevoegd. Een snelheidsafhankelijke ZF servotronic stuurbekrachtiging staat in de optielijst. De 2.0T-motor is niet meer leverbaar terwijl de bestaande 2.4T motor vervangen wordt door een 2.5T die met een motorvermogen van 210pk en een koppel van 320Nm 10pk en 35Nm beter presteert en voldoet aan de Euro 4 emissienorm. De adaptieve vijftrapsautomaat verdwijnt uit het gamma ten voordele van een meer geavanceerde Geartronic-automaat die ook een handmatige bediening toelaat.

Aan de buitenzijde monteren de Zweden voortaan de buitenspiegels van de vernieuwde S80, die zijn wat aërodynamischer. Verder zijn er ook nog nieuwe velgjes en worden enkele nieuwe koetswerkkleuren geïntroduceerd. Aan de binnenzijde zijn de grafietkleurige afwerking van het dashboard en een nieuw instrumentenpaneel met wijzerplaten met een chromen rand, beiden ontleend aan de XC90, de voornaamste wijzigingen. De aanpassingen aan de XC70 zijn nagenoeg gelijk, met uitzondering van de uiterlijke veranderingen.