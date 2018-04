Toyota Avensis is veiligste ooit

Door: BV

e Euro NCAP, het belangrijkste onafhankelijke testorgaan voor de veiligheid van wagens in de Europese Unie, heeft de resultaten bekendgemaakt van twee nieuwe testsessies. Zowel de nieuwe Toyota Avensis als de Peugeot 807 werden tot schroot herleidt. De Peugeot scoort voor een monovolumewagen opvallend goed en wordt de leider in zijn klasse, samen met de Fiat Ulysse, Lancia Phedra en Citroën C8 die allen structureel identiek zijn en in dezelfde productiefaciliteit van de band lopen. De 807 scoorde 81% op frontale inpact en 100% voor de laterale inpact. Mede dankzij de twee extra bonuspunten die de Euro NCAP toekend voor een intelligent waarschuwingssyteem voor het niet dragen van de gordel, krijgt de 807 daarmee de maximale score van 5 sterren (of een totaal van 33 punten op een maximum van 36). De voetgangerbescherming bedraagt 17% en dat is slechts voldoende voor 1 ster.

De ster van de dag is evenwel de nieuwe Toyota Avensis. Die haalt een frontale bescherming van 88%, een zijdelingse bescherming van 100% en heeft ook het waarschuwingssysteem voor de gordel dat twee extra punten oplevert. De score van vijf sterren vertegenwoordigd hier een puntentotaal van 34. De hoogste score ooit in een Euro NCAP-test. De voetgangersveiligheid werd beloond met 1 ster, voor een score van 22%.