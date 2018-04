Chrysler 300C debuteert

Door: BV

p de Autoshow van New York stelt Chrysler de 300C concept car voor. Op die manier wil de constructeur weer aanknopen bij de “Letter-Series”-traditie. Dat is een serie memorabele wagens, die begon met de C300, die Chrysler tussen 1955 en 1966 commercialiseerde. Ze werden allen gekenmerkt door een mix van prestaties, prestige en wat de autobouwer noemt ‘pure presence’.

Met de 300C breken de Amerikanen met hun huidige designtaal voor vierdeurs limousines en zoeken ze meer aansluiting bij de stilistische weg die ze met o.a. de Crossfire insloegen. De koets van de concept is klassiek in lengteverhoudingen, maar voorzien van een uitzonderlijke hoge gordellijn, sterk uitgesproken wielkasten en scherp afgelijnde horizontale plooilijnen. De snuit wordt gedomineerd door een gigantisch chroomkleurig radiatorrooster en apart vormgegeven lichtunits die de grootte van het rooster vooraan nog benadrukken.

De aandrijving gebeurt door een 5,7l HEMI V8 (meteen de eerste keer in 30 jaar dat Chrysler nog een krachtbron van dat type voorstelt), op de achterwielen. De structuur is echter ook geschikt voor de montage van een aandrijfsysteem op vier wielen. Voor de overbrenging zorgt een vijftrapsautomaat waarmee desgewenst ook handmatig een versnelling kan worden geselecteerd. De ophanging vooraan is een systeem met korte en lange armen, achteraan opteerde men voor een multilinkophanging met vijf armen. De wagen is uitgerust met ABS, Tractiecontrole en stabiliteitscontrole.

Deze 300C is een concept car, maar de Amerikanen kunnen zich verheugen op een productieversie. Die zal ten vroegste in 2004 bij de plaatselijke dealers arriveren.