Donkervoort breed

e Nederlandse nicheconstructeur heeft de D8, het enige model binnen het gamma, aangepast met een 5cm grotere spoorbreedte vooraan. Dat was nodig om de nieuwe Europese kleinserie homologatie te kunnen krijgen. Die is intussen binnen, waardoor de constructeur de D8E (zo noemt de bredere D8) overal in Europa aan de man kan brengen. De toegenomen spoorbreedte resulteerde ook in een bredere koker, en vooral net wat meer plaats voor de voeten was welkom. Als vanzelfsprekend zorgt het bredere spoor ook voor een verbetering van het weggedrag.

Tegelijkertijd worden alweer enkele details aan het 25-jaar jonge concept aangepast. Er is een derde stoplicht en een centraal gemonteerd achtermistlicht, er zitten kleine richtingaanwijzers op de eveneens licht hertekende spatschermen achteraan en de grotere richtingaanwijzer vooraan werd vervangen door een zeer discreet, maar desondanks goed zichtbaar lampje.

Ondanks het wat bredere spoor, bleef de totale breedte omwille van een ongewijzigde achtertrein, gelijk. Het model is daardoor nog steeds 1,73m breed, 3,41m lang en 1,10m hoog. Het gewicht nam nauwelijks toe, dus je komt nog steeds toe met een dikke 630kg. Ook aan de drie motorversies wijzigde niets; je hebt nog steeds de keuze uit een 150-, 180- en 210pk-versie van Audi’s geblazen 1781cc viercilinder-in-lijn. De snelste wegversie haalt 100km/u in een dikke 4 seconden en is meer dan 235km/u snel.