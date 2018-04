Nieuwe Mazda 2 komt in mei

Door: BV

et de nieuw ontwikkelde Mazda 2, op hetzelfde onderstel als de Ford Fiësta, begint de constructeur aan het tweede stadium van z’n vernieuwingsprogramma, na de uitstekend gesmaakte Mazda 6.

Met het compacte model willen de Japanners vooral tegemoet komen aan de eisen van singles en jonge koppels tussen 25 en 35. Het design is alvast sportiever dan dat van de uittredende Demio. De snuit wordt gedomineerd door brede lichtunits en een intussen karakteristiek vijfhoekig radiatorrooster. Onder de bumper zit een relatief grote luchtinlaat en een uitgewerkt spoilertje dat de wagen een meer volwassen uiterlijk geeft. In profiel zie je dat Mazda opteerde voor minimale overhangen, goed voor een maximalisering van de binnenruimte en met positieve gevolgen voor de rechtuitstabiliteit. Het model heeft een duidelijk oplopende gordellijn en vanaf de A-stijl zacht aflopende daklijn. De achterzijde wordt gedomineerd door de kofferklep, die diep in de bumper is uitgesneden. De nummerplaatuitsparing zit laag, waardoor de achterpartij met brede achterlichtblokken (in een stijl die ons wat aan Alfa-Romeo doet denken) robuuster overkomt.

Hoewel de buitenafmetingen beperkt blijven tot een lengte van 3,92m en een breedte van 1,68, zorgt een hoge daklijn (1,54m) ervoor dat de inzittenden in de lengte minder plaats innemen. Het geheel is 11cm langer, 3cm breder en 4,5cm hoger dan de Demio. De lay-out van het dashboard is conventioneel, met een instrumentenbordje met ronde klokken recht voor de bestuurder. De middenconsole heeft een metallic-look. Tal van opbergvakjes, legplankjes en bekerhouders moeten het verblijf aan boord aangenamer maken. In de koffer kan je minimaal 267l kwijt. Als je de achterbank neerklapt, krijg je een volledig vlakke vloer en vergroot het laadvolume tot 1.044l. Speciaal voor het vervoer van lange items kan ook de rugleuning van de passagierszetel vooraan neergeklapt worden.

Voor de aandrijving zorgen drie viercilinder-in-lijn benzinemotoren, die allen voldoen aan de Euro4-norm, en een diesel die voldoet aan de Euro3-emissienormen. De instapmotor wordt de 1,25 (1.242cc). Die is goed voor 75pk bij 6.000t/min. en 110Nm bij 4.000t/min. Met 1.125kg op de weegschaal voldoende voor een top van 163km/u en een acceleratietijd van 0 naar 100km/u in 15,1sec. Deze versie wordt altijd geleverd met een handgeschakelde vijfbak. De middelste motor bij de benzines is 1.388cc groot en levert 80pk bij 5.700t/min en 124Nm bij 3.500t/min. Een handgeschakelde vijfbak wordt standaard geleverd, een automaat staat in de optielijst. De top bedraagt 164km/u en de sprint naar 100 kan in 13,9sec (voor de handbak, de automaat heeft een identieke topsnelheid, maar heeft 15,0sec nodig om 100km/u te bereiken). Een 1596cc-krachtbron met 100pk bij 6.000t/min en 146Nm bij 4.000t/min vormt de top van het gamma. Na 11,4sec wijst de snelheidsmeter 100km/u aan en je kan accelereren tot 181km/u. Dieselen kan met een 1399cc viercilinder DI Turbo, met common-rail directe injectie. Die heeft 68 paardjes, bij 4.000t/min, en een gunstig koppel van 160Nm bij 2.000 toeren. De prestaties (0 Ő 100km/u in 15,0sec, topsnelheid 160km/u) zijn vergelijkbaar met die van de 1,25 benzine, maar de diesel neemt wel genoegen met 4,5l brandstof per 100km (NEFZ-cyclus). Bij de benzines moet je, volgens oplopend vermogen, rekenen op respectievelijk 6,3, 6,5 en 6,8l/100km.

Om de 2 zo veilig mogelijk te maken voorziet men bij Mazda driepuntsgordels op alle zitplaatsen, vooraan voorzien van spanners en spankrachtbegrenzers, frontale-, zijdelingse- en hoofdairbags (gordijn-type), waarvan de twee frontale exemplaren van het adaptieve type zijn, vijf hoofdsteunen, een rempedaal dat zichzelf loskoppelt om in geval van ongeval voetletsel te voorkomen en een aantal actieve systemen: ABS, remassistentie, elektronische remkrachtverdeler en stabiliteitscontrole. Standaard is de hele handel niet; voor een aantal zaken zal je -afhankelijk van de gekozen uitvoering- in de buidel moeten tasten. Vanaf mei zou het model bij de dealer moeten staan.