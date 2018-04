Lamborghini gaat compact met Gallardo

Door: BV

amborghini, dat eigendom is van Audi, stelde in Genève de Gallardo voor. Dat is de reeds lang aangekondigde nieuwe compacte sportwagen van de beroemde Italiaanse wagenbouwer. Het nieuwe model meet in lengte 4,30m en dat is een kleine 30cm korter dan grote broer Murcièlago. Het uiterlijk, getekend door de Belg Luc Donckerwolke, met de ver in de snuit doorlopende koplampen en specifieke luchthappers en een al even typisch Lamborghini-profiel is duidelijk op dat van de Murcièlago geïnspireerd.

Onder de kap van de Gallardo, centraal achter de inzittenden, zit een V10 met een inhoud van 5l en een vermogen van 500pk bij 7.800t/min. De koppelkromme bereikt zijn hoogste waarde, 510Nm, bij 4.500t/min. Om het zwaartepunt van de motor zo laag mogelijk te houden werden de cilinderbanken onder de uitzonderlijke grote hoek van 90° ten opzichte van elkaar geplaatst. De aandrijving gebeurt permanent over de vier wielen terwijl een hele reeks veiligheidssystemen (ABS, remkrachtverdeler, stabiliteitscontroleij) een oogje in het zeil houden. De topsnelheid bedraagt net geen 310km/u. Hoe snel je ermee naar 100km/u kan sprinten, is nog niet vrijgegeven.