Nieuwe Saab 9-3 Cabrio

Door: BV

O

p het Salon van Genève stelt Saab de nieuwe 9-3 Cabrio voor. Een auto waar heel wat van af hangt, want Saab is één van de leiders in het 'premium convertible segment' dat sinds 1998 nog maar eens een groei kende van meer dan 50%.

Op basis van de Sedan tekende de ontwerpafdeling een strakke, duidelijk als Saab herkenbare cabrio, met kenmerkende duidelijke lijnen die, in lijn met de traditie van Saab, 'net iets anders' zijn. Het geheel werd 1.434mm hoog, 1762mm breed en 4635mm lang. Dat is 51mm breder dan zijn voorganger terwijl de wielbasis, nu 2675mm lang, met 70mm groeide. Toch is het model wat compacter, omdat de voor- en achteroverhangen merkbaar zijn gekrompen ten opzichte van de vorige generatie. Dat zorgt voor een sportiever, meer geblokt voorkomen. De vormgeving van de stoffen kap is zo ontworpen dat het model met de kap dicht een lijn krijgt die dicht bij die van een coupé aanleunt en met de kap open veel weg heeft van een roadster. Dat laatste wordt benadrukt door het ontbreken van zichtbare rolbeugels (die schieten omhoog bij een impact of als het risico op een koprol bestaat), weggewerkte kopsteunen en de kap die volledige onzichtbaar onder de gordellijn wordt opgeborgen. De kap, voorzien van een volwaardige glazen achterruit, zal beschikbaar zijn in blauw of zwart en wordt steeds hydraulisch bediend. De manuele ontgrendeling werd vervangen door een automatisch systeem waardoor de noodzakelijke handelingen beperkt blijven tot een simpele druk op de knop. Om gewicht te besparen zijn de meeste onderdelen, de frame, de draaiarmen en de voorste draagbalk, uitgevoerd in magnesium. De kap bestaat uit drie lagen met een geluids- en warmteisolerende fleece-laag in tussen de buitenlaag en de binnenbekleding. De toegang tot de opbergruimte wordt niet meer voorzien van een vertikaal openende conventionele klep, maar van een paneel dat eerst verticaal ophoog en vervolgens horizontaal achteruit over het kofferdeksel schuift. Het openen of sluiten van de kap neemt niet meer dan 20 seconden in beslag. De koffer is 352l groot met de kap gesloten. In open toestand kan je er nog 235l in kwijt.

Het interieur is grotendeels gebaseerd op dat van de sedan, met een klassiek instrumentenbord met ronde klokken, en een karakteristiek vormgegeven middenconsole. Kopers zullen kunnen kiezen uit een Linear, Arc of Vector interieur, met elk een specifiek uitzicht. De voorzetels zijn nieuw, hebben geïntegreerde veiligheidsgordels, en zijn -bij de elektrisch bediende exemplaren- voorzien van een speciale functie die de stoel bij het wegklappen automatisch in de positie brengt die de beste toegang naar het compartiment achteraan garandeert.

Het chassis van de nieuwe 9-3 Cabrio heeft een torsiestijfheid van 11.500Nm/graad. Dat is bijna drie maal zo stijf als zijn voorganger. Samen met een geheel nieuwe ophanging (McPherson vooraan en multilink achteraan) moet dat zorgen voor een gezond en sportief weggedrag. Om koetswerkbewegingen te elemineren werden suppelementaire stalen ringen aan het schassis toegevoegd en werden de vasthechtingspunten tussen chassis en koets vervangen door een stijver materiaal.

Tot de veiligheidsuitrusting behoren vier driepuntsgordels met gordelspanners en spankrachtbegrenzers (de spanners worden reeds geactiveerd als een sensoren de aanzet van een koprol detecteren), adaptieve airbags vooraan en dual-stage zijairbags voor de voorste inzittenden en actieve hoofdsteunen die de gevolgen op een whiplash helpen beperken.

Onder de kap komen enkel geblazen benzinemotoren. De eerste is een 1988cc viercilinder in lijn met 16 kleppen per cilinder, dubbele bovenliggende nokkenas en turbo. Die is goed voor 175pk bij 5.500t/min en 265Nm tussen 2.500 en 4.000t/min en krijgt de type-aanduiding 2.0t. De tweede motor, de 2.0T, heeft een identieke cilinderinhoud, boring en slag (86mm x 86mm) en compressieverhouding (9,5:1), maar de turbodruk kan oplopen tot 0.85 bar in plaats van 0.70 voor de 2.0t. Bijgevolg is deze krachtbron 210pk sterk bij 5.300t/min en bedraagt het maximumkoppel tussen 2.500 en 4.000t/min 300Nm. De eerste motor wordt gekoppeld aan een manuele vijfbak of een optionele vijftrapsautomaat waarmee ook manueel geschakeld kan worden. De spurt naar 100km/u kan in 9.0sec en de topsnelheid bedraagt 220km/u. De 2.0T wordt standaard geleverd met een manuele zesbak, maar ook hier kan voor de automaat gekozen worden. Deze combinatie is een volle seconde sneller dan de 2.0t en haalt een topsnelheid van 230km/u. De automaat is telkens een seconde trager dan de respectievelijke handgeschakelde versie en 5km/u minder snel.

Tegen de zomer mogen we het model in de showrooms verwachten.