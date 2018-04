Chrysler Airflite concept car

Door: BV

C

hrysler toont in Genève de Airflite concept car. Deze stijlstudie staat op een ingekorte versie van het LX-platform. Daarmee wil de constructeur de flexibiliteit van dat platform aantonen. Het zal in de toekomst immers dienst door een voor hele reeks voertuigen met de motor vooraan en achterwielaandrijving van de Daimler-Chrysler groep. De Chrysler Crossfire, waarmee de Airflite sterke gelijkenissen vertoont, zal de eerste zijn om daarvan gebruik te maken. Ontwerper Greg Howell tekende in dit geval een mengvorm tussen een sedan en coupé, met vijf deuren en vier ruime zitplaatsen. Uniek is vooral de look en functie van de achterklep. Die omhelst de achtervleugels en is diep uitgesneden. Dat zorgt voor een gemakkelijke toegang tot de bagageruimte terwijl ook de tankdop achter de klep zit weggestopt.

Het interieur is van de hand van Simeon Kim. Hij liet zich inspireren door de vormen en materialen uit het moderne meubeldesign en de klassieke maritieme architectuur. Dat resulteert in een lederen bekleding en veel aluminiumkleurige accenten. De zetelruggen en de middenconsole, die tussen de voorzetels naar beden duikt om onmiddellijk ter hoogte van de achterzetels weer omhoog te komen en een fysieke barrière tussen de twee achterste zitplaatsen vormt, zijn uit dat lichtmetaal. De vloer bestaat uit hout met geborstelde aluminium strips. Achter de achterpassagiers gaat de vloer omhoog waardoor de laadruimte hoger komt te liggen. De vier onafhankelijke stoelen zijn aan de middenconsole bevestigd. Daardoor komt eronder meer ruimte vrij en lijken ze te zweven. Eenzelfde gevoel trachtte men te creëren voor de armleuningen in de deurpanelen en het symmetrisch getekende instrumentenbord.

Het geheel is 4,83m lang, 1,87m breed en 1,48m hoog. Op de zevenspaaksvelgen, die identiek zijn aan die van de Crossfire zit vooraan rubber met maatje 235/45. De velgdiameter bedraagt daar 20”. Achteraan bedraagt het wielformaat 21” en monteert men 255/45 rubber. Een 3.5l V6 zorgt voor de nodige pk’s.