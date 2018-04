Renault Avantime is niet meer

Door: BV

e Renault Avantime is uit productie. Matra, dat instaat voor de productie van het model en ook de helft van de ontwikkelingskosten droeg, heeft dat besloten. Volgens Matra omdat de geproduceerde aantallen (dus de vraag van de consument) te laag liggen om de productiefaciliteit draaiende te houden. In plaats van de voorspelde 50 à 60 units, rollen dagelijks slechts een dertigtal exemplaren van de band ondanks de uitbreiding van het gamma met compactere benzinemotoren en zelfs een dieselversie. Diezelfde fabriek produceerde tot vorig jaar dagelijks nog 300 Renault Espaces van de derde generatie. Productie die Renault voor de Espace IV overhevelde naar eigen beheer. Matra weet dat sinds 1996, maar is er niet in geslaagd alternatieven te ontwikkelen of voldoende te reorganiseren, aldus een woordvoerder van Renault. Nochtans had het merk een kleine open tweezitter, aangedreven door een compacte motor zodat het in o.a. Frankrijk en Italië reeds door jongeren vanaf 16 jaar bestuurd zou mogen worden, voorgesteld. Serieproductie laat evenwel op zich wachten, wat -nog steeds volgens Renault- een groter aandeel zou hebben in de negatieve ontwikkelingen.

De productie van de Avantime kan omwille van het afwijkende productieprocédé (de grote overbrugging in de dakconstructie die uitzonderlijk veel krachten te verwerken krijgt en de composietmaterialen) niet zonder meer overgeheveld worden naar een productiefaciliteit van Renault. Op die manier verdwijnt één van de meest opmerkelijke initiatieven van de afgelopen jaren uit de catalogus; de Avantime is niet meer. Bij Matra blijven nog een 150-tal personeelsleden aan de slag voor het vervaardigen van vervangingsonderdelen voor de Avantime en de Espace I, II en III.