Eerste gegevens Honda-diesel

onda zal de langverwachte 2.2l viercilinder dieselmotor, voor gebruik in de nieuwe Accord en de C-RV op het Salon van Genève voorstellen. Dat is de eerste dieselmotor die door Honda geheel in eigen beheer ontwikkeld werd. Het blok bestaat uit lichtmetaal, voorzien van een turbolader, common-rail directe injectie van de tweede generatie en 4 kleppen per cilinder. Omdat alle Honda motoren tegen 2005 tot de i- series zullen behoren, krijgt deze diesel de typeaanduiding i-CDTi in plaats van CDTi bij de Civic. Omdat de krachtbron nog steeds wordt getest, zijn de prestatiegegevens voorlopig. We zouden toch mogen rekenen op een vermogen van 140pk en 340Nm koppel. De motor zal voldoen aan de Euro4-norm. Wie zit te wachten op een Accord of C-RV diesel hoeft nog niet meteen naar de dealer te spurtenij de Accord krijgt pas in het najaar de motor onder de kap (voorstelling op het Salon van Frankfurt in september), de C-RV volgt pas later.