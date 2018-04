Mazda MX Sportif concept is de nieuwe Mazda '3'

Door: BV

D

e Japanners stellen op het Autosalon van Genève de MX Sportif concept car voor. Volgens Mazda de voorloper van een wagen die wereldwijd gecommercialiseerd zal worden in het C-segment. De Mazda 3 dus. Die hoeft zelfs niet veel af te wijken van het voorgestelde voertuig. De ontwerpers volgen de stijl die met de Mazda 6 en de recent voorgestelde Mazda 2 gelanceerd werd. De korte overhangen, aflopende daklijn en sterk uitgesproken zijdelingse plooilijnen zorgen voor een sportief en zelfzeker uiterlijk. De intussen karakteristieke lichtunits en het even typische vijfhoekige radiatorrooster zijn natuurlijk ook van de partij.

Geheel in lijn met de laatste trends vinden we in het interieur accenten in chroom en gepolijst aluminium. Het instrumentenbord bestaat uit drie ronde wijzerplaten en de elegante middenconsole is uitgevoerd in glanzend piano-zwart. Onder de kap zit een 2.0l viercilinder-in-lijn die voldoet aan de Euro 4-norm. De motor wordt gekoppeld aan een sportief gespreide handbak met vijf verhoudingen. Naast de nodige airbags is de MX Sportif concept uitgerust met DSC stabiliteitscontrole.