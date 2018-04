Renegade-versie van Jeep Cherokee

Door: BV

S

inds het Renegade-logo in 1964 prijkte op de binnenkant van de deur van de Jeep Wagoneer staat het symbool voor de opstandige inborst van het merk. Nu komt er dus ook een Renegade-versie van de nieuwe Cherokee. De speciale reeks krijgt een geïntegreerde lichtbalk met een Roof Basket, ‘opgeschroefde’ wielkastverbreders, verwijderbare treeplanken, unieke 16-duims wielen met gekleurde accenten en een tweekleurig front.

In het interieur wordt het onderscheidt gemaakt door een specifieke stof/ledercombinatie, opbergtassen tegen de achterkant van de voorzetels, inlegstukken uit geborsteld aluminium en een plafond-console met een Mini-Trip Computer. Het model is verkrijgbaar met 2 common-rail diesels; een 2.5 met een vermogen van 143pk en 340Nm koppel in combinatie met een handgeschakelde vijfbak en een 2.8 met 150pk en 360Nm die wordt gekoppeld aan een vijftrapsautomaat.