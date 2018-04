De nieuwe Subaru Impreza in detail

Door: BV

a een succesvolle carrière van 8 jaar werd de Subaru Impreza in 2000, amper 3 jaar geleden dus, afgelost. Hoewel de generatiewissel duidelijk met enkele belangrijke verbeteringen gepaard ging (betere wegligging, een veel hogere structurele rigiditeit, betere aërodynamische eigenschappen), kwam er behoorlijk wat kritiek op het uiterlijk. De liefhebbers vielen niet voor de afgeborstelde, beschaafde kikkerogen en dat moeten ze in Japan gevoeld hebbenij Binnen de kortste keren kwamen tal van alternatieven op de markt en nu is er zelfs al een vernieuwd model. Dat is een naar voren geschoven grondige facelift want Subaru nam de gelegenheid te baat om niet alleen een geheel nieuwe snuit te monteren, maar ook wat technische wijzigingen door te voeren en enkele interieurdetails aan te passen.

De voorkant krijgt wat zachtere vormen, de langgerekte lichtunits zijn terug van weggeweest en voorzien van helder afdekglas, de motorkap heeft meer uitgesproken plooilijnen, de voorbumper met geïntegreerde spoiler werd hertekend en de luchthapper op de motorkap van de turbomodellen is wat agressiever vormgegeven. Achteraan wijzigde minder, maar ook hier opteerde men voor nieuwe lichtblokken.



De interieurwijzigingen zijn subtiel, maar merkbaar. We hebben het over een aangenamer ogend instrumentenbord met aluminiumkleurige omranding van de analoge meters en een nieuw stuurwiel.

Aan de veiligheid werd gewerkt door de nieuwe voorbumper en de motorkap zo te ontwikkelen dat deze bij een onzachte aanraking met een voetganger of een fietser de krachten veel beter absorberen. De ruitenwissers hebben bovendien een voorgeprogrammeerd breekpunt dat het risico op hoofdwonden bij de zwakke weggebruikers aanzienlijk beperkt. Naast de beschermende koetswerkstructuur voorziet Subaru nog een schokabsorberend rempedaal dat het risico op verwondingen aan de onderbenen beperkt, airbags voor bestuurder en passagier en gordelspanners met spankrachtbegrenzers vooraan.

Subaru combineert de stabiliteit en de tractie van een permanente vierwielaandrijving met het voordelig lage zwaartepunt van een boxermotor, met een uitstekende wegligging als resultaat. Eigenschappen die als het ware verbonden zijn met de naam Impreza, en waar we na een eerste korte kennismaking op een besneeuwd wegdek nog meer van overtuigd zijn.

Het model is nog steeds verkrijgbaar als een vierdeurs Sedan en een eigenzinnig gelijnde Plus, die qua design het midden houdt tussen een vijfdeurs en een break. Onder de kap vinden we de drie gekende zestienkleps boxermotoren. De instapmotor is een 1.6 met 95pk, gevolgd door een 2.0 met 125pk. Optioneel kan de handgeschakelde vijfbak bij deze motoren vervangen worden door een elektronisch gestuurde viertrapsautomaat. De WRX, met een geblazen 2-liter, is bij het grote publiek het best gekend en blijft de belangrijkste Impreza omdat hij verantwoordelijk is voor meer dan de helft van het Belgische verkoopsvolume binnen de modellijn. Een aangepast uitlaatspruitstuk zorgt in dit geval voor een gunstiger koppelverloop en een winst van 7pk’s waardoor de WRX voortaan niet 218, maar 225pk sterk is. De absolute top van het gamma wordt gevormd door de Subaru Impreza WRX STi, die als enige enkel met een sedan-koetswerk verkrijgbaar is. Deze door Subaru Technica International (vandaar de typeaanduiding) onder handen genomen Impreza puurt 265pk uit de 2-liter boxer, heeft 6 versnellingen en een afstelling die veel dichter bij die van de originele rallywagen aanleunt.

De quasi-obligate prijsverhoging die met de meerderheid van de facelifts gepaard gaat, blijft hier achterwege. Integendeel; ondanks een verbeterde standaarduitrusting op de basisversies (halfautomatische airco is voortaan standaard) gaat de prijs wat omlaag. Door de inspanningen van de importeur is de Impreza 1.6TS voortaan verkrijgbaar voor € 16.595 en kost de 2.0 GX € 18.895. De Plus is steeds € 300 duurder terwijl de automaat bij de 1.6 € 1.100 en bij de 2.0 € 1.200 moet kosten. De WRX is in Sedan-uitvoering verkrijgbaar als ‘basic’ voor € 24.495 en ‘full’ voor € 26.995. Een WRX Plus kost steeds € 25.995. De STi is een pak duurder en wordt uw eigendom voor € 36.995.