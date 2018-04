EuroNCAP heeft nieuwe resultaten

Door: BV

G

oed nieuws alvast voor deze laatste want een score van 63% voor de frontale impact en 89% voor de zijdelingse impact, in positieve zin beïnvloed door de hoge zitpositie, zorgen voor een eindresultaat van 4 sterren. Ondanks de hoge, afgeronde snuit is de nieuweling ook niet extreem voetgangervriendelijk; Opel haalt daar 1 ster binnen.

De MG TF scoorde verrassend goed, gezien het model al dateert van halverwege de jaren ’90, en begin dit jaar slechts een nieuw uiterlijk kreeg en wat kleine technische wijzigingen onderging, met een score van 4 sterren voor de frontale en zijdelingse impact en 3 sterren voor voetgangersveiligheid.

De Mitsubishi Pajero Pinin is het enige voertuig uit deze reeks dat geen 4-sterren score liep optekenen. 89% voor de zijdelingse impact was goed, maar omdat de frontale botsing slechts goed was voor een bescherming van 50% moeten de Japanners het met 3 sterren stellen. Voor de voetgangersveiligheid werd 1 ster toegekend.

BMW’s X5 haalde 81% op de frontale impact en 100% op de zijdelingse impact, goed voor 4 sterren en 1 ster voor de voetgangersbescherming. De Audi TT en de Skoda Superb haalden beiden 4 sterren voor de impactprotectie, maar beide VAG-producten ontzien de voetganger niet. Het zijn de enige twee wagens uit deze test die niet eens 1 ster halen op dat vlak.