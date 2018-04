Twee nieuwe motoren voor Volkswagen Touareg

Door: BV

D

e Volkwagen Touareg is momenteel verkrijgbaar met een V6 benzine of een V10 TDI, maar daarin komt verandering. Het gamma wordt immers uitgebreid met een krachtiger benzinemotor en een meer bescheiden diesel.

De meest potente Touareg wordt die met de V8 benzinemotor. Die krachtbron heeft een inhoud van 4172cc (een boring van 84,5mm en een slag van 93,0mm) en vijf kleppen per cilinder die door schijfslepers bediend worden. Het blok levert 310pk bij 6.200t/min en het maximumkoppel bedraagt 410Nm bij 3.000t/min. Daarmee haalt de 2.317kg zware 4x4 100km/u in 8,1sec. De motor wordt steeds gecombineerd met een Tiptronic-versnellingsbak met DSP. Het gemiddelde verbruik wordt begroot op 14,5l/100km voor de gemengde cyclus. Met deze motor kost de Touareg minstens € 61.850.

De nieuwe combinatie met de 2.5TDI vijfcilinder zal een pak beter in de markt liggen, want die is verkrijgbaar vanaf € 42.820. De 2460cc turbodiesel met rechtstreekse inspuiting ontwikkeld 174pk bij 3.500t/min terwijl de koppelkromme piekt op 400Nm bij een lage 2.000t/min. In deze configuratie weegt het model 2.229kg. 100km/u kan dan na 12,4sec op de teller staan. Het verbruik blijft beperkt tot 9,6l/100km. Deze motor wordt standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, maar ook een Tiptronic met evenveel verhoudingen behoort tot de mogelijkheden. Daarmee is de Touareg een zucht trager en een tikkeltje dorstiger.

De nieuwe versies zijn verkrijgbaar met CDC-pneumatische ophanging. Die laat een variabele bodemvrijheid -naar omstandigheden- toe van minimaal 16 en maximaal 30cm. Zonder de pneumatische ophanging bedraagt die constant 23,5cm.