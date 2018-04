Lectuur: Kampioenen in de knel

Door: BV

B

ij Tirion Uitgevers verscheen onlangs “Kampioenen in de knel”, met als subtitel “Intriges en malversaties in de Formule 1”. Dat boek, in paperback uitvoering met een handzaam formaat van 13,5 op 21,5cm, is van de hand van Arjan van der Knaap. Dat is een Nederlandse freelance journalist die het Grand Prix nieuws al jaren op de voet volgt.

In 174 pagina’s wordt het seizoen 2002 beschreven zoals het achter de schermen plaatsvond. Formule 1 is immers meer dan enkel maar twee uur racen op zondag, meer nog, het zijn vooral intriges, politiek en vernuftige, dwaze of omstreden zakelijke beslissingen. Zaken die voor de televisiekijker niet te zien zijn, maar waar dit boek dieper op in gaat. Voor de goede verstaander is minimale kennis van het F1-landschap noodzakelijk want in de relatief vlotte stijl van het boek wordt behoorlijk gegoocheld met namen en anekdotes. Het verbaast niet, gezien de nationaliteit van de schrijver, dat Jos Verstappen regelmatig wordt aangevoerd. Storend wordt het niet omdat de schrijver ook voldoende aandacht aan andere onderwerpen besteedt. Spijtig wel dat de tekst niet nu en dan eens voorzien wordt van fotomateriaal dat nochtans meer duidelijkheid zou kunnen scheppen, al zou het een negatieve invloed hebben op de nu zeer aantrekkelijke prijs van het werk.

Uit de inhoud: waarom Arrows sneuvelde, Jaques Villeneuve kon miljoenen krijgen door weg te blijven, het einde van Team Prost en hoe Bernie Ecclestone in het nauw wordt gedreven door de autofabrikanten. De uitgave is verkrijgbaar voor € 12,90.