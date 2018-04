Nieuwe Lexus RX 300

Door: BV

p de North American International Autoshow (NAIAS) in Detroit wordt de nieuwe Lexus RX voor het eerst aan het publiek getoond. In de VS krijgt die voortaan de toevoeging 330, maar op de Europese markt zal de huidige RX 300 typeaanduiding behouden blijven. Zoals gebruikelijk groeide het nieuwe model ten opzichte van zijn voorganger. In de lengte kwam er dik 15cm bij, de wielbasis werd 10cm langer, de hoogte nam toe en ook in de breedte kwam er een kleine 5cm bij. Daardoor is de SUV van het Japanse luxemerk voortaan 4,74m lang, 1,84m breed en 1,67m hoog. De wielbasis meet 2,71m. Het uiterlijk is nieuw, al blijven de karakteristieke lijnen van het vorige model duidelijk herkenbaar. De nieuweling krijgt vooral een dynamischer voorkomen, dat nog dichter bij de stijl van de (kleinere) familieleden aanleunt. De hoge naar achteren toe oplopende gordellijn verhult de toename in grootte. De transparante koplampunits, het radiatorrooster, de in het oog springende C-stijl en de achterlichtblokken met transparant wit glas en LED-technologie zorgen voor een eigentijdse look. De uitgesproken wielkasten moeten ook bij stilstand een gespierde indruk geven.

Lexus verfijnde de ophanging, een optionele luchtvering is leverbaar, en verhoogde de koetswerkstijfheid. Om het weggedrag helemaal de optimaliseren ruimde de nochtans niet inefficiënte viscokoppeling plaats voor een elektronisch gestuurde vierwielaandrijving. Dwars onder de kap ligt nog steeds de 3-liter V6 (2995cc). Door de inlaat- en uitlaatsystemen aan te passen is werd iets krachtiger. De vorige versie liet 201pk opmeten, de huidige is bij 5.600t/min 204pk sterk. Het koppel bedraagt 283Nm bij 4.500t/min. Nieuw is ook de automatische vijfbak, waarmee desgewenst ook manueel kan geschakeld worden. Door de combinatie van bovenstaande factoren, een verbeterde aërodynamica en andere banden neemt de topsnelheid toe van 180 naar 200km/u. Het verbruik van de zescilinder wordt beperkt. De vorige versie had 13l nodig voor de gemengde cyclus. De nieuwe zou voldoende moeten hebben aan een verbruik van 12,2l. Mede door het gebruik van een “drive by wire” gaspedaal blijft de uitstoot beperkt en haalt de motor de Euro IV-norm.

In het nieuwe interieur wordt de dynamische buitenlijn doorgetrokken. Het instrumentenbord blijft klassiek, met drie aparte ronde klokken (snelheidsmeter, toerenteller en een multifunctioneel gedeelte met o.a. de aanduiding van het benzinepeil) en een grote centrale console. Het nieuwe interieur is verkrijgbaar in zwart, ivoor of grijs. Een 7-duims LCD-scherm voor het GPS-systeem wordt in de middenconsole omgeven door sierlijsten in geborsteld aluminium. Dat wordt gecombineerd met houtaccenten. Voor optimaal comfort kunnen ook de achterste zetels op sommige versies met 12cm verschoven worden. De kofferklep opent en sluit elektrisch en kan ook met de afstandsbediening bediend worden. Het rolgordijn van de bagageafdekking schuift automatisch open als de koffer geopend wordt.

Op het gebied van veiligheid introduceert Lexus voor het eerst in het SUV segment adaptieve -meedraaiende- voorlichten. De positie van de Xenonlichten wordt bepaald aan de hand van de stuurhoek en de snelheid. Frontale airbags met drie ontplooiingsmodi, zijdelingse airbags en gordijnairbags zijn standaard. Optioneel kan een knieairbag besteld worden.

De nieuwe luxe-SUV zal pas in maart van dit jaar, op het Autosalon van Genève, z’n Europese première beleven. In mei mogen we hem bij de dealer verwachten.