Rinspeed Bedouin

oals je kan rekenen op de precisie van een Zwitsers uurwerk, kan je erop rekenen dat het Zwitserse Rinspeed op het Autosalon van Genève met een opvallende conceptwagen op de proppen komt. Twee jaar geleden was dat de Rinspeed Advantage R one met een cockpit die in de bochten ging tegenleunen, vorig jaar was het de Presto die uitrekbaar was over een lengte van 70cm en dit jaar wordt het de Bedouin. Een stijlstudie van een SUV op basis van de Porsche 996 Turbo. Bij de aardigheidjes horen de 420 milieuvriendelijke pk’s van de door Rinspeed onder handen genomen biturbo krachtbron, de hogere bodemvrijheid en verstelbare ophanging, terreinbanden, nieuwe verlichtingstechnologieën en een aangepast koetswerk. Dat laatste is veranderlijk; in normale toestand heeft het een lange, hoge daklijn als bij een vijfdeurs, maar met een druk op de knop wordt het geheel in niet meer dan 10 seconden omgetoverd tot een pick-up. Daarvoor is het dak gesegmenteerd. Het paneel boven de inzittenden blijft gewoon zitten, het achterste paneel klapt tegen de koffervloer en het middelste paneel vormt een verticale verbinding tussen beiden in de vorm van een verticale afscheiding.