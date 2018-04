VAB Gezinswagen van het jaar 2003

Door: BV

oor de zestiende keer al organiseerde de VAB de verkiezing van de gezinswagen van het jaar. Vorig jaar werden de deelnemers voor het eerst opgesplitst in twee prijsklassen, één tot € 13.634 en één tot € 21.071. Toen werd de hoofdvogel in de eerste categorie afgeschoten door de Skoda Fabia Combi 1.9SDI. In de tweede categorie viel Citroën in de prijzen met de C5 1.8 benzine. De beide categorieën werden voor de editie 2003 wat aangepast; aan de wagens in de eerste categorie mocht een prijskaartje van maximaal € 14.000 hangen terwijl wagens in de tweede categorie tot € 22.500 duur konden zijn.

Uit het totaal van 23 inschrijvingen koos een gemengde jury van automobieljournalisten en gezinnen voor de Citroën C3 1.4 HDi SX in de klasse tot € 14.000. Op plaats twee en drie van het ereschavotje staan de Honda Jazz LS 1.4 en de Renault Clio Expression 1.5dCi. In de categorie tot € 25.000 viel Mazda in de prijzen. De Mazda 6 Si 2.0 CDVi haalt het voor de Ford Mondeo Ambiente 2.0 TDCi en de Peugeot 307 SW 2.0 pack. Peugeot gaat ondanks de derde positie niet met lege handen naar huis. De bezoekers van de VAB-website verkozen de 307 SW immers tot mooiste gezinswagen.



De jury vergelijkt de wagens op het vlak van veiligheidsuitrusting, ergonomie en comfortuitrusting, verbruik en prestaties, prijs en kosten. Bij de gezinnen blijken de kostprijs en de veiligheidsuitrusting de meest doorslaggevende factoren te zijn.