Bedrijfs- en vrijetijdsvoertuigensalon van Brussel 2003

Door: BV

T

ussen de tweejaarlijkse autosalons voor personenwagens vult organisator Febiac traditiegetrouw de paleizen van de Heizel met motoren, vrijetijdsvoertuigen en bedrijfswagens. Zo ook voor dit 81ste Salon, dat van 18 tot 26 januari voor het publiek toegankelijk zal zijn. In tegenstelling met de vorige editie, in 2001, zijn de echte grote mastodonten er niet meer bij. De bedrijfswagenversies blijven beperkt tot 7,5ton en dat is in België nog steeds goed voor 85% van alle ingeschreven bedrijfsvoertuigen.

De automobielliefhebber zal deze editie meer dan ooit aan zijn trekken komen. Onder de vrijetijdsvoertuigen vallen immers wagentypes als 4x4?s, SUV?s, breaks, pickups en monovolumes. Steeds meer mensen lopen warm voor een dergelijk vervoermiddel en steeds meer constructeurs mengen zich in de strijd. Daarom ook dat merken als BMW, Saab of Volvo voor het eerst op het Salon aanwezig zullen zijn en een opgemerkte bijdrage zullen leveren aan de publieke aantrekkingskracht van het evenement. Natuurlijk zijn ook 4x4 specialisten als Suzuki, Mitsubishi, Nissan of Toyota er met hun modellen aanwezig en heeft zo goed als elke constructeur een stek tijdens deze uitgave. Bovendien wordt dit jaar extra aandacht besteed aan de presentatie van concept cars en prototypes.

De gemotoriseerde tweewielers blijven populair; voor het vijfde jaar op rij werden in België niet minder dan 20.000 stuks ingeschreven. De oppervlakte die deze sector voor zijn rekening neemt groeit dan ook bij elke jaarlijkse editie. Deze uitgave vullen ze bijna geheel de paleizen 7 en 11. In de marge van het salon worden deze keer ook een 25-tal gemotoriseerde lichte vliegtuigjes, paramotors, gemotoriseerde deltagliders en ULM?s tentoongesteld op een oppervlakte van niet minder dan 2000m². Daarmee gaat het salon terug naar z?n roots want tijdens de eerste Brusselse salons die door de voorloper van Febiac werden georganiseerd werden immers ook 'vliegende tuigen' tentoongesteld.

Van zaterdag 18 januari tot zondag 26 januari zijn de Brusselse Heizelpaleizen geopend van 10u 's morgens tot 18.30u 's avonds. Op woensdag 22 januari is er een verlengde avond. Het evenement blijft dan geopend tot 21u. Volwassenen betalen € 9,50, voor kinderen tussen 6 en 12 jaar is er een gunsttarief van € 4,75 en kinderen jonger dan zes mogen gratis binnen. Een voordeliger groepstarief is verkrijgbaar aan € 47,50 voor 10 toegangskaarten en is niet deelbaar. Tijdens de vorige editie kwamen niet minder dan 320.000 personen zich informeren.