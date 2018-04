De nieuwe Toyota Land Cruiser in detail

Door: BV



e lancering van een nieuwe Land Cruiser is voor het merk uit het land van de rijzende zon een belangrijk evenement. De modellijn is immers bijna even oud als het merk zelf, de reputatie is vlekkeloos en de terreineigenschappen en robuustheid quasi legendarisch. Op de schouders van de ontwerpers rust dus een zware taak. In de 51 jaar dat het model werd geproduceerd verkocht Toyota niet minder dan 4 miljoen stuks. Momenteel wordt het model in 9 verschillende landen gebouwd en naar 127 landen uitgevoerd. Meer dan ooit tevoren moet deze Land Cruiser het perfecte huwelijk vormen tussen comfort en de Europese eisen inzake rijplezier, kwaliteit, veiligheid, design én technologie zonder de off-roadeigenschappen negatief te beïnvloeden. Dat komt neer op het verzoenen van het onverzoenbare.

In Europa verkoopt de constructeur momenteel jaarlijks 23.000 Land Cruisers. Een aantal dat de constructeur, in het kader van zijn plan om ten laatste tegen 2005 800.000 wagens per jaar te slijten op de Europese markten, wil opdrijven tot 30.000 eenheden.

Het nieuwe model werd ontwikkeld door een internationaal team van ingenieurs en designers en is gebaseerd op een concept car die door het Europese Designcentrum van Toyota aan de Cote d’Azur werd ontwikkeld. Het ontwerp is volledig nieuw, maar ondanks opvallende wijzigingen als het design van de lichtunits, blijft de algehele lijn herkenbaar. De nieuwe Land-Cruiser is verkrijgbaar als drie- of vijfdeurs, met een normaal of een breed koetswerk. De vijfdeursversie biedt plaats voor 7 inzittenden op drie naar voren georiënteerde zetelrijen.

Het onderstel van de Land Cruiser is volledig nieuw, maar blijft trouw aan dat van een klassieke, echte off-roader. Geen monocoque-constructie met een zelfdragende koets dus. Toyota ontwikkelde een gloednieuw platform met een afzonderlijk chassis dat geen problemen heeft met de zwaardere krachten van extreem off-roadgebruik zonder risico op blijvende vervormingen. Door het ladderchassis te voorzien van dikkere langsdraagbalken in het midden en achteraan en een beter ontwerp en plaatsing van de dwarsbalken is het ontwerp 60% stijver dan dat van zijn voorganger. De ophanging vooraan bestaat uit een volledig onafhankelijk systeem met schroefveren en dubbele driehoeken. Achteraan werden de controlearmen van het huidige systeem verplaatst en de schokdemperhoeken geoptimaliseerd. Op de weg moeten de aanpassingen zorgen voor een betere onderdrukking van rolneigingen en meer comfort terwijl het bredere spoor de stabiliteit ten goede komt. De eigenschappen op het onverhard moeten wel varen bij een verhoging van de veeruitslag. Terreinfreaks willen ook nog weten dat de bodemvrijheid minimaal 20,5cm bedraagt, de inloophoek minimaal 31° is, de vertrekhoek nooit kleiner wordt dan 26° en de overrijhoek minstens 19° groot is. De Land Cruiser kan hellingen trotseren tot 42°. Voor het weggedrag op de baan is van belang dat de vierwielaandrijving voortaan permanent is, wat veel stabieler is dan achterwielaandrijving.

Een geavanceerde tractiecontrole werkt om een manier die heel dicht aanleunt bij dat van een sperdifferentieel, er is ‘downhill travelling control’ dat helpt op een gecontroleerde manier een helling af te rijden, een ‘Hill-start Assist Control’ die het vertrekken op een steile of gladde helling controleert en natuurlijk ook VDC stabiliteitscontrole. De 4x4 is standaard uitgerust met een Torsen sperdifferentieel in het midden dat het koppel tussen de voor- en achterwielen verdeelt. Normaliter krijgen de voorwielen 40% van het vermogen en de achterwielen 60, maar de verhouding kan variëren van 29/71 tot 53/47. Het differentieel kan manueel vergrendeld worden. De transferbak geeft de bestuurder de keuze uit twee hoge verhoudingen (met of zonder differentieelslot) en een lage verhouding voor de zwaarste arbeid. Op de achteras zit vanzelfsprekend ook een differentieel dat kan worden uitgerust met een zelfsper of een slot.

Optioneel kan de Land Cruiser worden uitgerust met een semi-actieve ophanging die de bestuurder de keuze geeft over comfort, semi-comfort, semi-sport en sport-settings en het model zowel op verharde als onverharde ondergrond een betere rijdynamiek geven. Een luchtvering achteraan, met variabele rijhoogte, is eveneens mogelijk.

Toyota biedt twee motoren aan. De eerste is een 3.0l D-4D dieselmotor met een vermogen van 163pk bij 4.300t/min en een koppel van 343Nm tussen 1.600 en 3.200t/min. Die verbruikt afhankelijk van de gekozen manuele dan wel automatische transmissie met vier verhoudingen tussen 9,4 en 10,4l/100km en is in staat de 2 ton wegende machine naar 100km/u te stuwen in net geen 13 seconden. De topsnelheid bedraagt 165km/u voor de handbak en 170km/u voor de automaat. De tweede motorversie is een gloednieuwe 4.0l V6 benzinemotor. Die is goed voor een piekvermogen van 249pk bij 5.200t/min en een koppel van 380Nm bij 3.800t/min. Naar 100 kan dan met de handgeschakelde bak in amper 9,5sec. De topsnelheid is vastgesteld op 175km/u.

De veiligheid aan boord wordt gegarandeerd door twee frontale airbags van het adaptieve type, zijdelingse airbags vooraan en gordijnairbags. Driepuntsgordels en aanpasbare hoofdsteunen zijn op elke zitplaats aanwezig. Vooraan zijn die voorzien van spanners en spankrachtbegrenzers.

In het interieur koppelt de Japanse motorgigant het robuuste karakter aan functionaliteit (o.a. met drie zetelrijen voor de vijfdeurs) en het uitzicht van een prestigeberline. Dat laatste is merkbaar aan de gehanteerde tolerantie bij de opbouw van het interieur en het gebruik van hoogwaardige en luxueuze materialen als houtinleg en metaalaccenten. Comfortvoorzieningen omvatten een geavanceerde airco, elektrisch bediende ruiten, spiegels en zetels, een DVD-navigatiesysteem met aanraakgevoelig 7”-kleurenscherm en diens meer afhankelijk van de gekozen versie en opties.

De Land Cruiser wordt rond de jaarwisseling op Belgische bodem verwacht. De prijzen van de korte versie variëren van € 34.800 tot € 46.950. De vijfdeurs kost minimaal € 37.000 en maximaal € 55.900. Toyota geeft 3 jaar totale garantie en 12 jaar tegen doorroesten.