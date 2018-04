Hyundai automobielsponsor FIFA Wereldbeker 2006

Door: BV

e Koreaanse autobouwer sponsorde dit jaar reeds de Wereldbeker 2002 die in Korea en Japan werd gehouden en vernieuwt nu zijn contract met de Internationale Voetbalfederatie (FIFA). Hyundai zal bijgevolg optreden als de officiële en exclusieve autopartner van de Wereldbeker 2006 die in Duitsland zal georganiseerd worden. De officiële FIFA-delegatie, de leden van het plaatselijke organisatiecomité, de ploegen, de scheidsrechters en de vertegenwoordigers van de media zullen zich dus uitsluitend met Hyundais verplaatsen. Tussen nu en 2006 zal de constructeur bovendien nog 9 andere tornooien van de FIFA sponsoren. Het eerste daarvan wordt het wereldkampioenschap voor jeugdploegen dat in 2003 in de Verenigde Arabische Emiraten doorgaat.