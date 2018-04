Lectuur: New Car Design 2003

Door: BV

N

ew Car Design 2003, dat verschijnt bij Tirion Uitgevers, moet de eerste editie worden van een jaarlijks overzicht van alle nieuwe concept- en productieauto's. De uitgave, van auteur Steven Newbury die zelf ontwerper is van formule 1-auto's en prototypes en de hand had in enkele modellen van Volvo en Renault, bundelt niet minder dan 170 modellen in een ingebonden editie van 288 pagina's. Volledig in kleur, op kwaliteitspapier en met een stoffen kaft. Naast een summiere biografie van een aantal ontwerpers biedt het boek vooral met foto's een uitgebreid overzicht van de nieuwigheden die de sector het afgelopen jaar overspoelden. Dat gaat dan van de meest eenvoudige productiemodellen als een Hyundai Getz of Citroën C3 tot exotische prototypes als de Lincoln MK9.

Naast het fotomateriaal vinden we steeds een misschien wat te beperkte fiche met wat technische specificaties en afmetingen en een omschrijvende tekst. Die handelt vooral over het uiterlijk en zal de echte techneuten vermoedelijk op hun honger laten zitten. Desalniettemin kan het boek voor de autoliefhebber een uitstekende aanvulling van de boekenplank zijn. De adviesprijs bedraagt net geen € 50.