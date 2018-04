EuroNCAP botsproeven

Door: BV

e EuroNCAP, de onafhankelijke Europese organisatie die sinds 1997 de crashbestendigheid van wagens controleert, heeft nieuwe resultaten bekendgemaakt. Niet minder dan 18 nieuwe modellen uit 8 categorieën werden aan een botsproef onderworpen.

Uit de topklasse werden de Renault Vel Satis en de Mercedes E-Klasse getest. De Vel Satis laat na de Renault Laguna II, die als eerste 5 sterren wist te behalen, als tweede Renault een topscore noteren. De Mercedes E-Klasse haalt evenveel sterren, maar scoort toch wat minder goed (81% tegenover 88%) dan de Fransman in de frontale impact.

In de categorie van de grote gezinswagens mag de Saab 9-3 zich voortaan tot het selecte clubje van houders van een 5 sterren beoordeling rekenen. De Nissan Primera en Subaru Legacy Outback haalden telkens 4 sterren. Net als bij de wagens uit het topsegment moet er volgens de EuroNCAP nog meer werk gemaakt worden van de voetgangerbescherming. Al deze geteste modellen bleven steken op 1 ster.

Twee compacte gezinswagens werden door de organisatie tot schroot herleid; de Toyota Corolla en de nieuwe Renault Mégane II. Beiden goed voor twee sterren inzake voetgangerveiligheid met 4 sterren voor de crashbestendigheid van de Corolla. Renault zelf verlegt weerom grenzen met een score van 5 sterren voor de nieuwe Mégane. Die wordt daarmee onbetwistbaar de nieuwe referentie binnen het segment.

De drie geteste wagens uit het compacte segment, de Citroën C3, Ford Fiësta en Seat Ibiza haalden eenzelfde score van 2 sterren voor voetgangerveiligheid en 4 sterren voor impactprotectie.

In het totaal werden 5 lichte en zware terreinwagens getest. Daarvan scoorde de Suzuki Vitara het slechtst; niet eens 1 ster op voetgangersveiligheid en 3 sterren voor de zijdelingse en frontale botsproef. Met name bij een frontale botsing is het risico op borst- en beenverwondingen volgens de EuroNCAP te groot. De Land Rover Freelander weet de schok voor mogelijk aangereden voetgangers wat beter te absorberen en haalt daar dan ook één ster, maar slaagt er niet 4 sterren binnen te halen op de overige botsproeven. Het ontwerp is inmiddels een jaar of 10 oud en dat heeft consequenties. Met 38% op de frontale impact scoort het model zelfs nog gevoelig slechter dan de 50% die de Suzuki liet optekenen. De inzitten lopen dus een relatief hoog risico op verwondingen. Een zijdelingse airbag zou volgens de organisatie de kracht die het lichaam van de bestuurder en de passagier bij een laterale aanrijding te verwerken krijgen gevoelig kunnen verminderen. In dezelfde categorie haalden de Hyundai Santa Fé en Mercedes M-Klasse 4 sterren op de botsproeven en 1 ster voor voetgangersveiligheid. De koploper in de categorie is evenwel de nieuwe Nissan X-Trail. Goed voor 4 sterren voor de bescherming van de inzittenden en 2 sterren voor de bescherming van de zwakke weggebruikers.

De monovolumes worden opgesplitst in de grotere en kleinere exemplaren. In de eerste categorie werd enkel de nieuwe Peugeot 807 aan de tand gevoeld met respectievelijk 4 sterren en 1 ster als resultaat. Aangezien de Fiat Ulysse, Lancia Phedra en Citroen C8 onderhuids indentiek zijn, mag je deze score ook op deze modellen projecteren. Bij de compactere volumemodellen werden de Mercedes Vaneo en Chrysler PT Cruiser, beiden van motorgigant Daimler-Chrysler, tot schroot herleid. De Mercedes is het meest recente ontwerp en scoort het beste; de bescherming van de inzittenden is goed voor 4 sterren, de voetgangerbescherming haalt er 2. De Chrysler doet het wat minder goed, met 1 ster voor de bescherming van de zwakke weggebruikers en 3 sterren voor de impactprotectie. Het risico op verwonding is groot bij een frontale aanrijding, de zijdelingse bescherming scoorde dan weer uitstekend.