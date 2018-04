Toyota Avensis tweede generatie

Door: BV

e Avensis werd in 1997 in Europa gelanceerd als opvolger van de Carina E in de grotere middenklasse. Meteen werd het model meer Europees geprofileerd. Een weg die door wel meer Japanse constructeurs bewandeld wordt. Kijk maar naar de Nissan Primera of de nieuwe Honda Accord. De nieuwe, tweede generatie Avensis gaat het onder andere tegen deze concurrenten opnemen en wil dat doen met een volwassene Europese look. Die werd bepaald door het Europese Designcenter van Toyota dat in het Zuid-Franse Nice gevestigd is en vertoond duidelijke stijlkenmerken die van de Corolla afkomstig zijn.

De Avensis zal van bij de lancering verkrijgbaar zijn als vierdeurs, vijfdeurs en break. Geheel in lijn met de traditie wordt de nieuwe generatie groter. Dik 10cm in de lengte en 5cm in de hoogte en de breedte. Met o.a. koplampen met helder afdekglas, achterlichtunits die in profiel de vorm hebben van een omgekeerde L en een sterk uitgesproken bolling ter hoogte van de hoge schouderlijn die over de volledige lengte van de wagen doorloopt hoopt Toyota met name op een appreciatie van zakelijke klanten. Die kiezen momenteel veelal voor modellen van Europese constructeurs. Toyota wil zijn aandeel in het fleet-segment dat binnen de middenklasse nu reeds goed is voor 60% van de verkoop immers vergroten. Een voorspoiler en afdekpanelen aan de onderzijde van de wagen en aerodynamische hulpstukjes voor de wielen zorgen voor een merkbaar verbeterde Cx; 0,29 voor de break en zelfs 0,28 voor de berline.

De definitieve uitrusting is nog niet bekend, maar Toyota heeft het over elektrisch bediende ruiten, elektrisch verstelbare en inklapbare zijspiegels, centrale vergrendeling met afstandsbediending, een zelfdimmende binnenspiegel en een verlichte versnellingspookknop als standaarduitrusting. Elektrisch verstelbare zetels, Airco met links/rechts regeling en een elektrisch bedienbaar zonnegordijn voor de achterruit moet kunnen op de luxueuzere versies.

De Avensis zal verkrijgbaar zijn met drie benzinemotoren en twee dieselkrachtbronnen. De instapversies zullen uitgerust kunnen worden met een 1.6l viercilinder. Die benzinemotor ontwikkelt 110pk bij 6.000t/min en 150Nm bij 3.800t/min. Dat is voldoende voor een spurtje van 0 naar 100km/u in 12sec en een top van 190km/u. De 1.8l is 129pk sterk bij 6.000t/min, heeft bij 4.200t/min 170Nm trekkracht ter beschikking en stuwt de nieuwe versie in 10,3sec naar 100km/u. De topsnelheid bedraagt 200km/u. De derde benzinemotor heeft een inhoud van 2 liter en maakt gebruik van directe injectie. De D4 werd reeds in 1999 als één van de eerste direct ingespoten benzinekrachtbronnen op de markt gelanceerd in de huidige Avensis en zal ook na de modelwissel de topmotor binnen het gamma zijn. Die voldoet aan de Euro-4 norm en is goed voor 147pk bij 5.700t/min en 196Nm bij 4.000t/min. Naar 100 gaat in 9,4sec, met een top van 205km/u. De Wagon heeft voor de spurt steeds 2 tienden extra nodig en houdt het steevast op een topsnelheid die 5km lager ligt.

Een D-4D tweeliter direct ingespoten turbodiesel met 116pk bij 3.600t/min en 280Nm koppel vanaf 2.000t/min vormt de kern van het dieselgamma. Toyota zal er evenwel ook een D-CAT afgeleide -die draait op zwavelarme diesel- van commercialiseren maar het valt te betwijfelen of we die meteen ook in de Belgische catalogus moeten verwachten.

De nieuwe Avensis krijgt zijn publieksdoop begin december op het autosalon van Bologna. In de lente verwachten hem op Belgische bodem. Prijzen zijn nog niet bekend.