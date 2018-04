Auto van het jaar 2003

Door: BV

e titel van Auto van het jaar is in Europa één van de meest begeerde onderscheidingen. Vorig jaar viel de eer de Peugeot 307 te beurt en dit jaar koos de jury, die bestaat uit 58 automobieljournalisten afkomstig uit 22 Europese landen, de Renault Megane II uit de 30 modellen in competitie. De Megane haalde 322 punten. Ook nog op het ereschavotje staat de Mazda 6 met 302 punten en de Citroën C3 met 214 punten.

Het expressieve design, de veiligheid (Renault gokt op een EuroNCAP waardering van 5 sterren), het comfort, het dynamische weggedrag en de kwaliteit van de remmen zouden de doorslag hebben gegeven. Het is de vijfde keer dat Renault de titel in de wacht sleept. Eerder haalde de Renault 16 die in 1966, de Renault 9 nam hem in 1982 mee naar huis, de Renault Clio deed hetzelfde in 1991 en in 1997 was de Renault Mégane Scénic aan de beurt.